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Oppo Reno7'den yeni bir bilgi geldi

28.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde Oppo Reno6 modelleri bile satışa sunulmuş değil. Ancak Çinli üretici Reno6 modelini Avrupa’da satışa sunmaya hazırlanırken, Reno7’yi de Asya pazarı için hazırlıyor. Şimdi ise telefon hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Oppo Reno7'den yeni bir bilgi geldi

Hatırlanacağı üzere Oppo Reno7’ye dair ilk detaylar geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Sızdırılan bu bilgilerde telefonun MediaTek tarafından üretilen Dimensity 1200 yonga setinden güç alacağını öğrenmiştik. Şimdi ise telefonun destekleyeceği hızlı şarj teknolojisi netlik kazandı.

OPPO RENO7'YE YÜKSEK HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Oppo Reno7 geçtiğimiz günlerde 3C sertifikasını aldı. Böylece telefonun desteklediği hızlı şarj teknolojisi de kesinlik kazanmış oldu. Sızdırılan rapora göre Oppo Reno7’de SuperVOOC 2.0 teknolojisi kullanılacak. Yani telefon 65W hızlı şarjı destekleyecek.

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Oppo’nun 65W’lık hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh’lik bir bataryayı ortalama 40 dakika içerisinde tam şarja ulaştırabiliyor. Elbette Reno7’de kaç mAh'lik bir batarya olacağı şimdilik bilinmiyor.

Öte yandan telefonun ilk olarak Asya pazarında satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim. Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise tamamen belirsiz. Çünkü belirttiğimiz üzere henüz Türkiye pazarına Reno6 modelleri bile gelmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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