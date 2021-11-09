OPPO Reno 6 Lite Avrupa pazarında da boy gösterecek

Reno 6 Lite, delikli tasarıma sahip bir AMOLED panel ile donatılmış durumda. Cihaz Full HD+ çözünürlük ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunuyor. 33W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pil ile destekleniyor. 6 GB RAM ve 128 GB yerel depolama ile birlikte bir Qualcomm yongası ile desteklenen cihaz, kullanıcılara 5 GB sanal RAM sunuyor.

OPPO RENO 6 LITE'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Cihazın arka kamera sisteminde 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. AI 2.0 ile Süsleme, AI sahne geliştirme, gece modu ve benzeri gibi fotoğrafçılık özellikleri yer alıyor.

Cihaz şu an halihazırda OPPO A74 , OPPO A95 ve OPPO F19s gibi farklı isimlerle çeşitli Asya pazarlarında satışta. Reno 6 Lite’ın yeniden markalanmış bir F19 olduğu göz önüne alındığında, 60Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç ekrana, 16 megapiksel ön kameraya ve Snapdragon 662’ye sahip olması muhtemel. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzünü sunması bekleniyor. Cihazın ülkemizde de satışa sunulması olası görünüyor. Bakalım süreç bize neler gösterecek?

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