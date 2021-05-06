Oppo K9 5G görücüye çıktı! Neler sunuyor?

Oppo yeni akıllı telefonlarını kamuoyuna tanıtmaya devam ediyor. Daha önce Oppo Find X3 Pro gibi amiral gemisi bir akıllı telefonu üretip piyasaya süren şirket, orta segmente de odaklanıyor. Çinli firma bu anlamda yeni bir akıllı telefonu daha tanıtmış durumda. Bu telefon, Oppo K9 5G adını taşıyor.

OPPO K9 5G'NİN ÖZELLİKLERİ ARASINDA NELER VAR?

Oppo K9 5G, adından da anlayabileceğiniz üzere 5G desteğine sahip bir telefon. 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızı sunan Samsung yapımı AMOLED ekran ile gelen telefon, gücünü Snapdragon 768G işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB / 256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ekranının altında parmak izi tarayıcısı bulunan Oppo K9 5G, 32 MP'lik bir ön kamera taşıyor.

Arka tarafta ise durum daha farklı. Burada üçlü bir kamera kurulumu var. Bu kameralar 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. K9 5G, tüm birimlerini çalıştırmak için 65W hızlı şarj destekli 4.300 mAh'lik bir bataryadan besleniyor.

İŞTE OPPO K9 5G'NİN FİYATI

Oppo K9 5G'nin fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip temel model için yaklaşık 310 dolar olarak belirlenmiş. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip model için ise yaklaşık 340 dolarlık bir fiyat etiketi mevcut. Oppo K9 5G'nin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.



