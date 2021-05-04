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Rapor: Oppo, otomobil üretmeyi planlıyor!

04.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon üreticilerinin otomobil sektörüne olan ilgisi azalacak gibi durmuyor. Son gelen bir rapora göre, BBK'ya bağlı Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo da otomobil üretimi gerçekleştirebilir.

Rapor: Oppo, otomobil üretmeyi planlıyor!

Akıllı telefon üreticilerinin otomobil endüstrisine adım atmak istediğine yönelik çok fazla söylenti var. Hatırlarsanız Xiaomi, otomobil pazarına girdiğini resmen duyurmuştu. Daha sonra Huawei, Seres ile birlikte otomobil sektörüne adım atmıştı. Görünüşe göre kendi otomobilini üretmek isteyen markalardan biri de Oppo.

OPPO OTOMOBİL ÜRETECEK İDDİASI İLE GÜNDEMDE

Gelen bir rapordaki iddiaya göre, Oppo otomobil üretmeyi planlıyor. Rapor, Oppo'nun CEO'su ve kurucusu Tony Chen'in bu projenin lideri olacağını söylüyor. Hatta kaynağın iddiasına göre Chen ve ekibi, son birkaç haftayı kaynakları araştırmak, sektördeki yetenekleri işe almakla geçirdi ve genel olarak projenin uygulanabilirliğini test etti.

Oppo

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TESLA'NIN TEDARİKÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜ SÖYLENİYOR

Söz konusu rapor, Chen'in Tesla'nın tedarikçisi olan pil üreticisi CATL ile son iki hafta içinde bir araya geldiğini de belirtiyor. Buna ek olarak, anlaşıldığı kadarıyla Oppo, otonom sürüş teknolojisinin uygulanabilirliğini de araştırıyor. Fakat şimdilik tüm bunlar birer söylentiden ibaret.

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