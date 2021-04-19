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Oppo orta segmente hitap eden yeni telefonunu tanıttı

19.04.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici, halihazırda duyurmuş olduğu pek çok modeli ülkemize getirmiş değil. Örneğin Reno5 serisinin Asya pazarında satışa sunulmasının üzerinden hayli zaman geçti. Hatta şu sıralar Reno6 serisine dair söylentiler yayılıyor. Fakat ülkemizde hala Reno5 modelleri satışa çıkmış değil.

Oppo orta segmente hitap eden yeni telefonunu tanıttı

Bugün tanıtılan A94 5G modeli de kısa sürede ülkemize gelecek gibi görünmüyor.

OPPO A94 5G ÖZELLİKLERİ

Oppo’nun orta segmentteki yeni modeli MediaTek’in Dimensity 800U 5G yongasından güç alıyor. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen modelde 128GB’lık dahili depolama alanı mevcut. 4310 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir pilden beslenen telefonda 30W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Telefonun arka yüzünde 48 MP, f/1.7, 25mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF,
8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm,
2 MP, f/2.4, (makro),
2 MP, f/2.4, (derinlik) özelliklerinde 4’lü ana kamera modülü yer alıyor. Ön yüzde ise 16MP’lik selfie kamerası mevcut.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.43 inçlik Super AMOLED ekranla gelen telefonun maksimum parlaklığı ise 800 nits.

Kutudan ilk çıktığında ColorOS 11.1 destekli Android 11 ile çalışacak olan telefonun fiyatı da hayli cazip.

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Oppo bu telefonu Avrupa’da 359 euro gibi bir etiketle satışa sunacak. Cihazın ülkemizdeki fiyatı ise muhtemelen 5000 TL dolaylarında olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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