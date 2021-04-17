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Oppo Watch ve Band Style’a iOS dopingi

17.04.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun giyilebilir cihazları için HeyTap Health uygulaması yalnızca Android cihazlar için mevcuttu. Ancak bugün şirket, Oppo Watch ve Band Style desteğiyle iOS sürümünün lansmanını duyurdu.

Oppo Watch ve Band Style’a iOS dopingi

Geçen yıl Oppo Watch adlı ilk Oppo akıllı saatini görmüştük. 20.000 Rs’nin altında bir akıllı saat arayan herkese önerilerimden biri olan Wear OS ile iyi bir akıllı saat. Ancak Oppo’nun giyilebilir cihazları için HeyTap Health uygulaması yalnızca Android cihazlar için mevcuttu. B durum şimdi değişiyor. Bugün şirket, Watch ve Band Style desteğiyle iOS sürümünün lansmanını duyurdu. HeyTap Health uygulamasıyla Oppo Watch ve Band Style sahipleri artık giyilebilir cihazlarını iOS ile çalışan cihazlarıyla eşleştirebilir. Aynı zamanda ayarları yapmak, verileri senkronize etmek ve görüntülemek için kullanabilir.
Kullanıcılar yetkilendirmeden sonra bilgileri Apple Health ile de senkronize edebilirler. Bununla birlikte, Oppo Watch kullanıcılarının akıllı saati Google’ın Wear OS uygulamasını kullanarak Android ve iOS cihazlarıyla senkronize etme seçeneğine sahip olduğunu ve Android için HeyTap Health’in zaten Band Style desteğine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

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Bununla birlikte, şirket, HeyTap Health uygulamasını iOS’a getirirken, kablosuz kulaklıkları için HeyMelody uygulaması hala Android’e özel. Yani iOS kullanıcılarının kulaklık ayarlarını özelleştirmenin hiçbir yolu yok ve varsayılan seçeneklerle idare etmek gerekiyor. Yenilik devrimsel nitelikte değil ancak yine de önemli bir güncelleme.

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Anahtar Kelimeler:
iOS
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