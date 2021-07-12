Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

Bu ürünün Reno 6 Pro 5G’nin sahip olduğu sanal RAM genişletme özelliği ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Oppo, Reno 6 Z 5G’nin tüm teknik özelliklerini henüz paylaşılmadı, ancak şirketin Tayland web sitesindeki tanıtım sayfasında, akıllı telefonun tasarım ve renk seçenekleri ortaya çıktı.
Oppo ayrıca Reno 6 Z 5G’nin 5G özellikli bir MediaTek yongası ile güçlendirileceğini, arkada 64MP ana kameralı üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve 30W’a kadar hızlı şarja sahip olacağını doğruladı.
Daha önce sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 6 Z 5G, Gorilla Glass 5, MediaTek Dimensity 800U yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama ve 4.310 mAh pil ile 6.43 inç FHD+ 60 Hz AMOLED ekran ile gelecek.
Arka tarafta 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera ile üçlü kamera sistemi bulunurken, telefonun ön tarafında 32 MP selfie kamerası bulunuyor.
Reno 6 Z’nin belirtilmemiş olsa da iki renk seçeneğiyle sunulacağı ve Android 11’e sahip olacağı iddia ediliyor.
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