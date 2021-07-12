Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

Bu ürünün Reno 6 Pro 5G’nin sahip olduğu sanal RAM genişletme özelliği ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Oppo, Reno 6 Z 5G’nin tüm teknik özelliklerini henüz paylaşılmadı, ancak şirketin Tayland web sitesindeki tanıtım sayfasında, akıllı telefonun tasarım ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Oppo ayrıca Reno 6 Z 5G’nin 5G özellikli bir MediaTek yongası ile güçlendirileceğini, arkada 64MP ana kameralı üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve 30W’a kadar hızlı şarja sahip olacağını doğruladı.

OPPO RENO6 Z 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 6 Z 5G, Gorilla Glass 5, MediaTek Dimensity 800U yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama ve 4.310 mAh pil ile 6.43 inç FHD+ 60 Hz AMOLED ekran ile gelecek.

Arka tarafta 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera ile üçlü kamera sistemi bulunurken, telefonun ön tarafında 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Reno 6 Z’nin belirtilmemiş olsa da iki renk seçeneğiyle sunulacağı ve Android 11’e sahip olacağı iddia ediliyor.

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