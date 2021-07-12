HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

12.07.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Dimensity 800U yonga setine sahip olacak ve Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Reno 6 Z 5G‘de yerleşik 8 GB RAM olacak ve farklı bellek opsiyonları da seçilebilecek.

Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

Bu ürünün Reno 6 Pro 5G’nin sahip olduğu sanal RAM genişletme özelliği ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Oppo, Reno 6 Z 5G’nin tüm teknik özelliklerini henüz paylaşılmadı, ancak şirketin Tayland web sitesindeki tanıtım sayfasında, akıllı telefonun tasarım ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

Düşük bütçeli Oppo A16 göründüDüşük bütçeli Oppo A16 göründü

Oppo ayrıca Reno 6 Z 5G’nin 5G özellikli bir MediaTek yongası ile güçlendirileceğini, arkada 64MP ana kameralı üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve 30W’a kadar hızlı şarja sahip olacağını doğruladı.

2-39

OPPO RENO6 Z 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Oppo Reno 6 Z 5G, Gorilla Glass 5, MediaTek Dimensity 800U yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama ve 4.310 mAh pil ile 6.43 inç FHD+ 60 Hz AMOLED ekran ile gelecek.

Arka tarafta 64 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera ile üçlü kamera sistemi bulunurken, telefonun ön tarafında 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Nokia, Oppo’ya karşı çok sayıda patent ihlali davası açtıNokia, Oppo’ya karşı çok sayıda patent ihlali davası açtı

Reno 6 Z’nin belirtilmemiş olsa da iki renk seçeneğiyle sunulacağı ve Android 11’e sahip olacağı iddia ediliyor.

Space Jam Yeni Efsane vizyon tarihi açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
PARTNEREstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz haldeEstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz halde
Xiaomi IMEI kopyalamayı engelleyecekXiaomi IMEI kopyalamayı engelleyecek
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

Dehşeti yaşadı, kanlar içerisinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içerisinde kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.