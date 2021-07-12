Nokia, Oppo’ya karşı çok sayıda patent ihlali davası açtı

Nokia, Oppo’nun sözleşmeyi yenileme teklifini reddettiğini ancak Oppo’nun hala bu patentleri kullanmaya devam ettiği için yasal yollara başvurmak zorunda kaldığına dair resmi bir açıklama yaptı.

Nokia sözcüsü, durumla başa çıkmanın daha yapıcı bir yolu olduğuna inanıyor. Nokia’nın oldukça fazla patenti var ve Samsung, Apple, LG, Lenovo ve hatta Blackberry ile telif hakkı sözleşmeleri imzalamıştı.

OPPO'DAN YANIT

Bir Oppo sözcüsü, Oppo’nun davalara aktif olarak yanıt vereceğini ve Nokia ile makul patent lisans ücretleri konusunda bir anlaşmaya varmak için fikri mülkiyet alanındaki deneyim ve avantajlarından tam anlamıyla yararlanacağını söyledi.

Nokia, İngiltere, Fransa ve Hindistan’da patent ihlali nedeniyle Oppo’ya dava açtı. Sina’nın haber portalının dün bildirdiğine göre, iki şirket Kasım 2018’de lisans anlaşması imzalamıştı.

İki şirket için olaylar nasıl sonuçlanacak bekleyip göreceğiz.

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