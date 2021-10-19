Oppo, Reno7 için geri sayıma geçti

Hatırlanacağı üzere Oppo geçtiğimiz günlerde Oppo Reno6 ailesinin Avrupa lansmanını gerçekleştirmişti. Şimdi ise sıra Oppo Reno7’ye geldi.

OPPO RENO 7'NİN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Peki Oppo Reno7 nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacak? Sızdırılan ilk bilgilere göre Oppo yeni Reno modelinde 6.5 inçlik FHD+ çözünürlükte AMOLED bir panele yer verecek. BOE tarafından üretilecek olan bu panel 90Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak ve 10-bit renk desteği sunacak.

Telefonda MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Dimensity 920 yonga seti kullanılacak. Bu yonga setinin LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama ile desteklenmesi söz konusu.

Telefon 4500 mAh’lık ortalamanın üzerinde bir bataryadan güç alacak. Bu batarya 65W hızlı şarj teknolojisi ile desteklenecek. Telefonun şimdiye kadar sızdırılan özellikleri bu şekilde.

Tabii ki bir de fiyat unsuru var. Aynı kaynağa göre Oppo Reno7’nin 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 466 dolardan, 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip versiyonu da 513 dolardan satışa çıkacak. Tabii telefonun ilk olarak Çin’de satışa sunulmasının beklendiğini dolayısıyla bu fiyatların Çin’e ait olduğunu da belirtelim.

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