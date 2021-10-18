OPPO Fold gerçek olabilir: OPPO'nun katlanabilir telefonunun bazı özellikleri ortaya çıktı

Katlanabilir akıllı telefon pazarı geçen yıl büyürken, birçok şirket henüz kendi katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmedi. Bunlardan birisi de OPPO. Şimdi yeni bir rapor, OPPO'nun yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili bazı ayrıntıları gözler önüne serdi.

İŞTE OPPO'NUN KATLANABİLİR TELEFONU OPPO FOLD'UN ÖZELLİKLERİ

Çinli mikroblog sitesi Weibo'da sızıntılar yapan Digital Chat Station'a göre, şirket katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Kaynak, Weibo'daki gönderisinde ise Çinli teknoloji devinin katlanabilir akıllı telefonunun 4.500 mAh bataryaya sahip olacağını belirtti. Ayrıca ona göre bu pil, 65W hızlı şarj desteği sunacak.

Kaynak, daha önce OPPO'nun katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili başka bilgiler de paylaşmış ve ağustos ayında katlanabilir ekranlı telefonun LTPO teknolojisine sahip olacağını öne sürmüştü.

Öte yandan, OPPO'nun katlanabilir akıllı telefonunun kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzü ile çıkacağı söyleniyor.

Ne yazık ki akıllı telefon hakkında başka bir bilgi yok. Ancak telefonun tanıtılmasının çok da uzak olmadığı düşünülüyor.

