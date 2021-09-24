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Oppo A55 4G ortaya çıktı

24.09.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki isimlerden biri olan Oppo model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üretici geçtiğimiz günlerde A55 5G modelini satışa sunmuştu. Şimdi ise A55’in 4G’li versiyonu ortaya çıktı.

Oppo A55 4G ortaya çıktı

Söylenenlere bakılırsa 4G destekli modelde MediaTek tarafından geliştirilmiş olan G serisi bir yonga seti kullanılacak. Aynı 5G destekli modelde olduğu gibi 4G destekli modelde de 50MP’lik ana kamera bulunuyor. Buna 2 adet 2MP’lik kameralar eşlik ediyor.

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5000 mAh bir batarya ile gelen telefonun ön kamerası ise 13MP. Elbette sızdırılan bu özelliklerin doğruluk payını da düşünmek gerekiyor. Yani yüzde 100 doğrudur demek çok da sağlıklı bir karar olmayacaktır.

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Oppo’nun bu modelini 5G desteğinin henüz yaygınlaşmadığı ülkelerde satışa sunması bekleniyor. Muhtemelen bu ülkelere Türkiye’yi de dahil edebiliriz.

FİYAT TAHMİNİ

Şimdilik telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili net bilgiler yok. Fakat fiyat etiketinin 200 doların altında olması bekleniyor. Zaten bu özelliklerde bir cihaz için 200 dolar üzeri bir etiket belirlemek çok da mantıklı değil.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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