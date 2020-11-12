Oppo şimdi de tablet ve notebook üretecek

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Oppo ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Genelde akıllı telefonlarıyla gündeme gelen Oppo, kısa süre önce ilk akıllı saatini de satışa sunmuştu. Şu anda akıllı saat ve kablosuz kulaklık üretimiyle mini bir ekosistem kuran Çinli üretici, önümüzdeki dönemde tablet ve dizüstü bilgisayar da üretecek.

OPPO TABLET VE BİLGİSAYAR NE ZAMAN GELİYOR?

Oppo’nun üreteceği yeni ürünleri düzenleyeceği etkinlik ile tanıtması bekleniyor. Çinli şirket muhtemelen bu yeni ürünlerini Türkiye pazarında da satışa sunacaktır.

Son dönemde tablet pazarında önemli bir daralma yaşandığı biliniyor. Fakat yaşanan pandemi süreciyle birlikte tabletlere olan ilgi biraz daha artmış durumda. Görünen o ki Oppo da bu fırsatı tepmek istemiyor.

Pandemi sürecinde tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında yaşanan artış Oppo’yu bu yönde hamleler yapmaya itmiş olabilir.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Şimdilik Çinli şirketin kaç farklı baz model üreteceği belli değil. Yine de biraz bekleyip göreceğiz.

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