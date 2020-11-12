HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo şimdi de tablet ve notebook üretecek

Oppo şimdi de tablet ve notebook üretecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 12:03 | Son Güncelleme

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo şimdi de tablet ve dizüstü PC üretecek. İşte konunun detayları.

Oppo şimdi de tablet ve notebook üretecek

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Oppo ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Genelde akıllı telefonlarıyla gündeme gelen Oppo, kısa süre önce ilk akıllı saatini de satışa sunmuştu. Şu anda akıllı saat ve kablosuz kulaklık üretimiyle mini bir ekosistem kuran Çinli üretici, önümüzdeki dönemde tablet ve dizüstü bilgisayar da üretecek.

OPPO TABLET VE BİLGİSAYAR NE ZAMAN GELİYOR?

Oppo’nun üreteceği yeni ürünleri düzenleyeceği etkinlik ile tanıtması bekleniyor. Çinli şirket muhtemelen bu yeni ürünlerini Türkiye pazarında da satışa sunacaktır.

Son dönemde tablet pazarında önemli bir daralma yaşandığı biliniyor. Fakat yaşanan pandemi süreciyle birlikte tabletlere olan ilgi biraz daha artmış durumda. Görünen o ki Oppo da bu fırsatı tepmek istemiyor.

Pandemi sürecinde tablet ve dizüstü bilgisayar satışlarında yaşanan artış Oppo’yu bu yönde hamleler yapmaya itmiş olabilir.

OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?OPPO Reno 5 özellikleri nasıl olacak?

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Şimdilik Çinli şirketin kaç farklı baz model üreteceği belli değil. Yine de biraz bekleyip göreceğiz.

macOS Big Sur çıkış tarihi açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi? 'Üzerimde 'seneye de giyerim' önlüğümle' Onu tanıyabildiniz mi?
Google resmen açıkladı! Artık ücretsiz olmayacakGoogle resmen açıkladı! Artık ücretsiz olmayacak
Amerika'da seçimler nasıl oluyor?Amerika'da seçimler nasıl oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uber son çeyrekte kan kaybetti
Uber son çeyrekte kan kaybetti
Facebook ve Google ABD başkanlık seçimleri nedeniyle siyasi reklam yasağını uzattı
Facebook ve Google tartışmalı yasağı uzattı
Google Fotoğraflar ücretsiz ve sınırsız depolamayı sonlandırıyor!
Google resmen açıkladı! Artık ücretsiz olmayacak
Twitter'dan nasıl video indirilir?
Twitter'dan nasıl video indirilir?
Intel'li Mac'leri geride bıraktı: M1 işlemcili yeni MacBook Air Geekbench puanı ile sürpriz yaptı!
Apple'ın yeni göz bebeğinden şaşırtan sürpriz!
SpaceX NASA astronotlarını ikinci kez uzaya taşıyacak
İlkini tüm dünya izlemişti! Elon Musk'ın şirketinden ikinci adım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.