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  4. Ordu'da 10 yaşındaki Gizem'den kahreden haber! Denizde boğuldu, kurtarmak için seferber oldular

Ordu'da 10 yaşındaki Gizem'den kahreden haber! Denizde boğuldu, kurtarmak için seferber oldular

08.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da meydana gelen kahreden olayda 10 yaşındaki Gizem boğulurken kardeşi ve kuzeni boğulma tehlikesi geçirdi. İki çocuğu sudan çıkaran Köse Erkan, gazetecilere, "Bugün yüzmeye geldik, yüzecektik ama fazla kalamadık. Daha sonra bağırma sesi, 'İmdat' çağrısı duyduk. Koşarak denize girdim. Üçüncü çocuğu da gidip almak istedim ama mümkün değildi. Onu almaya gitmek istediğimde de baktım ki gözden kayboldu. Birkaç kere daldım ama göremedim. Kendim de bayağı bitkindim" dedi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul’dan tatil için ailesiyle gelen Gizem Çakmak, kardeşi K.Ç. ve kuzeni U.Ç. ile denize gitti. Bir süre denizde yüzen küçük çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çocukların denizde sürüklendiğini gören Köse Erkal, suya girerek K.Ç. ile U.Ç.’yi çıkarttı, Gizem Çakmak ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Kahreden olayda sahildekilerin suya girip el ele tutuşarak insan zinciri oluşturarak Gizem’i aradığı görüldü. Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın halde bulunarak, sudan çıkartıldı. Ambulansa götürülen Gizem Çakmak, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren K.Ç. ile U.Ç.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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'İMDAT' ÇAĞRISI DUYDUK

İki çocuğu sudan çıkaran Köse Erkan, gazetecilere, Almanya'dan memleketine tatile geldiğini belirterek, "Bugün yüzmeye geldik, yüzecektik ama fazla kalamadık. Daha sonra bağırma sesi, 'İmdat' çağrısı duyduk. Koşarak denize girdim." dedi.

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''ALMAYA GİTMEK İSTEDİĞİMDE GÖZDEN KAYBOLMUŞTU''

Erkan, önce bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini sandığını ancak sonra üç çocuk gördüğünü anlatarak, "Hatta üçüncü çocuğu sonra fark ettim. İki çocuğu kenara getirdim. Üçüncü çocuğu da gidip almak istedim ama mümkün değildi. Onu almaya gitmek istediğimde de baktım ki gözden kayboldu. Birkaç kere daldım ama göremedim. Kendim de bayağı bitkindim." diye konuştu.

(DHA-AA)

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