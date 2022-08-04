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  4. Ordu'da mayın paniği! Sahile vurdu, ekipler teyakkuza geçti

Ordu'da mayın paniği! Sahile vurdu, ekipler teyakkuza geçti

04.08.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'dan korkutan görüntüler geldi. Ünye ilçesinde sahile Rus yapımı mayın tetikleyicisi vurdu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Mayın tetikleyicisinin imha edilmesi bekleniyor.

Ordu'da mayın paniği! Sahile vurdu, ekipler teyakkuza geçti

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, Rus yapımı olduğu düşünülen deniz altı mayın tetikleyicisi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlattı.

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Olay, Gölevi Mahallesi’nde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin arka kısmındaki kumsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde farklı bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu belirledi.

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Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılacak incelemelerin ardından mayın tetikleyicisinin imha edilmesi bekleniyor.

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Ordu
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