Origin Access, 12 adet Star Wars oyununa ev sahipliği yaptı

Ayrıca EA, üyelerine özel yeni çıkacak olan oyunları saatlar öncesinden deneme şansı da veriyor. Bugün ise EA, Origin kütüphanesine tam 12 adet yeni Star Wars oyunu ekledi. Bu oyunlar arasında en çok popüler olan Jedi Knight: Jedi Academy ve X-Wing Alliance oyunları da yer alıyor. Eğer üyeliğiniz varsa aşağıdaki oyunları direkt kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Star Wars oyunları!

Jedi Knight: Jedi Academy

Battlefront 2 (Classic, 2005)

Republic Commando

Rogue Squadron 3D

Dark Forces

Shadows of the Empire

X-Wing Alliance

Jedi Knight: Mysteries of the Sith

Galactic Battlegrounds Saga

Starfighter

Episode 1 Racer

Rebellion

