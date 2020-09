Orijinal bir hapishane dizisi: Vis a Vis konusu ve oyuncuları

Vis a Vis cast ekibi, birbirinden başarılı oyunculardan oluşuyor. Dizi karakterlerine can veren başarılı Vis a Vis oyuncuları, izleyiciler tarafından tam not alıyor.

Ana Belén Vila Roig (Inma Cuevas)

"Anabel", hapishanede Zulema’dan sonraki en güçlü kadın. İçeriye her şeyi sokabilme yeteneğine sahip ancak hiçbir şeyi karşılıksız yapmıyor. İçeriye ne soktuğu değil, ne şekilde soktuğu izleyiciyi şaşırtıyor.

Inma Cuevas, 1977 doğumlu İspanyol oyuncu. Daha önce Savaşın Gölgesinde filminde rol alan başarılı oyuncunun Vis a Vis dizisindeki oyunculuğu da çok beğeniliyor.

Soledad Núñez (Maria Isabel Diaz)

Soledad, hapishanenin büyük ablası olan karakter. Geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmış ve olgun bir kadın. Hapishanedeki gençlere öğütler verip onları güçlü olmaya zorluyor. Herkes tarafından seviliyor ve saygı duyuluyor. Kalp rahatsızlığı var ve bu durumdan kurtulup kurtulmayacağı merak ediliyor.

Maria Isabel Diaz, 1964 doğumlu Kübalı oyuncu. A Girl Friend For David, The Extraordinary Journey Of Celeste Garcia, Apokalipto gibi yapımlarda rol aldı. Vis a Vis dizisinde canlandırdığı karakter izleyici tarafından çok seviliyor.

Ismael Valbuena (Harlys Becerra)

Vis a Vis Valbuena karakteri; egoist, kaprisli ve sert bir gardiyan. Diğer gardiyanlarla da arası hiç iyi değil. Mahkumlardan birine aşık olan bu gardiyan zamanla daha da kötüleşiyor.