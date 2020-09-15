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Orijinal bir hapishane dizisi: Vis a Vis konusu ve oyuncuları

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İspanyol yapımı Vis a Vis dizisi, bir süre önce Netflix platformunda da yer almaya başladı. Yapımda La Casa De Papel dizisindeki Nairobi karakteriyle adını tüm dünyaya duyuran Alba Flores de yer alıyor. Vis a Vis konusu, ince ince işlenmiş olay örgüsü ve başarılı oyuncu kadrosuyla pek çok hapishane dizisinden ayrılıyor. İsterseniz Vis a Vis konusu ve oyuncularını daha yakından inceleyelim.

Orijinal bir hapishane dizisi: Vis a Vis konusu ve oyuncuları

Netflix’te tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı İspanyol dizilerinden biri de Vis a Vis oldu. İspanya’nın yerel bir kanalında yayınlanan dizi, Netflix tarafından satın alındıktan sonra kısa sürede dünya çapında adını duyurdu. Şiddet, kan ve aşkın birlikte işlendiği bu dizinin konusu çok beğeniliyor. Hem eğlenceli hem de duygusal sahneleriyle Vis a Vis, izleyicilerine farklı duyguları aynı anda yaşatabiliyor. Özellikle bölüm sonlarındaki şaşırtıcı ve etkileyici finaller diziyi daha da dikkat çekici kılıyor. İşte Vis a Vis konusu ve oyuncuları hakkında tüm detaylar...

Vis a Vis Dizisi Konusu

Vis a Vis dizi konusu, Macerana isimli karakterin çalıştığı iş yerinin patronuna bağlanması ile başlayan olaylar silsilesini anlatıyor. Patronuna çok güvenen Macarena, bir anda kendisini hapishanede buluyor. Çünkü patronu onu kandırıyor ve tuzağa düşürüyor. Güzel ama saf bir kadın olan Macarena, durumu fark ettiğinde ise çoktan 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış oluyor. Macarena, en başta ailesine bir aylık bir tekne gezintisine çıktığını söylüyor. Ancak hapishanede gelişen olaylar zinciri ailesini de etkilemeye başlıyor. Macarena’nın hapishanede hayatta kalma mücadelesi, değişik kişilerle tanışmasıyla daha da ilginç bir hal alıyor.

Vis a Vis Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Vis a Vis cast ekibi, birbirinden başarılı oyunculardan oluşuyor. Dizi karakterlerine can veren başarılı Vis a Vis oyuncuları, izleyiciler tarafından tam not alıyor.

Macarena Ferreiro (Maggie Civantos)

Vis a Vis Macarena karakteri, patronuna aşık olan saf bir genç muhasebeci. Patronu tarafından kandırılıyor ve bir dolandırıcılık işine karışıyor. Bu sebeple hapishaneye düşüyor ve 7 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Kısa bir süre sonra hapishaneden kurtulma umutları suya düşüyor. Azılı suçlularla dolu hapishane ortamına ayak uydurmaktan başka çaresi kalmayan güzel kadın, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Maggie Civantos, 1984 doğumlu İspanyol bir aktris. Vis a Vis dizisinde canlandırdığı Macarena Ferreiro karakteri ile biliniyor. Ayrıca yine Netflix’te popüler olan başka bir dizi Las Chicas del Cable’da da rol alıyor.

Zulema Zahir (Najwa Nimri)

Vis a Vis Zulema karakteri, hapishanenin en güçlü kadını olan Arap asıllı bir suçlu. Hapishanedeki gardiyanlar bile ondan korkuyor. Hapishanenin dışındaki bağlantıları çok kuvvetli ve ne isterse çok kısa süre içinde yapabiliyor. Zulema, para için Macarena’nın oda arkadaşı olan Yolanda’yı öldürüyor. Sonrasında yolları Macarena ile kesişiyor ve aralarında çok büyük bir rekabet başlıyor.

Najwa Nimri, 1972 doğumlu İspanyol şarkıcı ve oyuncu. Onu aslında La Casa De Papel dizisindeki müfettiş Alicia Sierra olarak tanıyoruz. Başarılı oyuncu Vis a Vis dizisindeki Zulema karakteriyle de büyük beğeni alıyor.

Saray Vargas de Jesús (Alba Flores)

Saray Vargas de Jesús karakteri, hapishanenin en güçlü kadını olan Zulema’nın sağ kolu. Pakistanlı bir suçlu ve eş cinsel bir kadın. Hapishanede eski sevgilisi olan Estefania’ya hala aşık olmasıyla biliniyor.

Alba Flores, 1986 doğumlu İspanyol dizi ve sinema oyuncusu. La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı Nairobi karakteriyle adını tüm dünyaya duyurdu. Alba Flores Vis a Vis dizisinde rol alarak yapımın ilerleyen dönemlerde bu kadar ilgi görmesinin sebeplerinden biri olarak görülüyor.

Estefanía Kabila (Berta Vázquez)

Estefanía, dizide "kıvırcık yardımsever" olarak anılıyor. Herkesle iyi geçinmeye çalışan, iyi huylu bir karakter. Saray ile aşk yaşayıp, ilişkisi bittikten sonra Macarena’ya ilgi duymaya başlıyor.

Berta Vazquez, 1992 doğumlu şarkıcı, model ve oyuncu. Küçük yaşta İspanya’da bir ailenin yanına geldi ve dans kariyerine başladı. Ardından hayatına müzik ve oyunculuk dahil oldu.

Ana Belén Vila Roig (Inma Cuevas)

"Anabel", hapishanede Zulema’dan sonraki en güçlü kadın. İçeriye her şeyi sokabilme yeteneğine sahip ancak hiçbir şeyi karşılıksız yapmıyor. İçeriye ne soktuğu değil, ne şekilde soktuğu izleyiciyi şaşırtıyor.

Inma Cuevas, 1977 doğumlu İspanyol oyuncu. Daha önce Savaşın Gölgesinde filminde rol alan başarılı oyuncunun Vis a Vis dizisindeki oyunculuğu da çok beğeniliyor.

Soledad Núñez (Maria Isabel Diaz)

Soledad, hapishanenin büyük ablası olan karakter. Geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmış ve olgun bir kadın. Hapishanedeki gençlere öğütler verip onları güçlü olmaya zorluyor. Herkes tarafından seviliyor ve saygı duyuluyor. Kalp rahatsızlığı var ve bu durumdan kurtulup kurtulmayacağı merak ediliyor.

Maria Isabel Diaz, 1964 doğumlu Kübalı oyuncu. A Girl Friend For David, The Extraordinary Journey Of Celeste Garcia, Apokalipto gibi yapımlarda rol aldı. Vis a Vis dizisinde canlandırdığı karakter izleyici tarafından çok seviliyor.

Ismael Valbuena (Harlys Becerra)

Vis a Vis Valbuena karakteri; egoist, kaprisli ve sert bir gardiyan. Diğer gardiyanlarla da arası hiç iyi değil. Mahkumlardan birine aşık olan bu gardiyan zamanla daha da kötüleşiyor.

Harlys Becerra, 1984 doğumlu Kübalı oyuncu. İspanyol yapımlarında rol alan başarılı oyuncu adını Vis a Vis ile duyurdu.

Fabio Martinez (Roberto Enriquez)

Vis a Vis Fabio karakteri, eski bir polis. Görevinden ayrıldıktan sonra hapishanede gardiyan oluyor. Görünüşü sert ancak içi hiç öyle değil. Macarena’nın suçsuz olduğuna inanıyor ve onun arkasını kolluyor. Evli olmasına rağmen zamanla Macarena’ya ilgi duymaya başlıyor.

Roberto Enriquez, 1968 doğumlu İspanyol oyuncu. The Pier, Todo Por El Juego gibi İspanyol yapımı projelerde yer aldı.

Vis a Vis Kaç Sezon Sürdü?

Vis a Vis Netflix platformunda 5 sezon olarak yayınlanıyor.

Vis a Vis Ne Demek?

İspanyolca bir kelime olan Vis a Vis, dilimizde “yüz yüze” olarak karşılık buluyor.

Vis a Vis IMDb Puanı Kaç?

İzleyenler Vis a Vis yorumlarında dizinin çarpıcı konusunu ve başarılı oyuncu kadrosunu çok beğendiklerini dile getiriyor. Dizinin aldığı puan da bunu kanıtlıyor. Vis a Vis IMDb puanı 8,2.

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