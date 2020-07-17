Orlando Bloom: Onu bulmama yardım edin

Orlando Bloom, Instagram hesabından Mighty adlı köpeğinin çarşamba günü California’da kaybolduğunu duyurdu. Labradoodle cinsi köpeğinin bulunması için adeta hayranlarına yalvaran Bloom, kalbinin kırık olduğunu belirtti.

Orlando Bloom, yaptığı paylaşımda; "Mighty’nin çipi ve boynundaki tasmada bir telefon numarası var. Eğer onu bulup veterinere, barınağa ya da polise götürürseniz, takip numarasından bana ulaşılabilirsiniz. Lütfen gerçek bilgisi olanlar ulaşsın" dedi.

Bloom ve Perry çiftinin Mighty ve Nugget isminde iki köpeği bulunuyor. İkili, sahiplendikleri köpeklerine düşkünlüğü ile biliniyor.

Öte yandan Orlando Bloom nişanlısı Katy Perry ile dünyaya gelecek olan bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

