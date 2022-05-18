Ormanda bisiklet sürerken keşfetti! Çektiği fotoğraf sosyal medyada olay yarattı

İngiltere'deki Northampton Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Matthew McCormack, pazar sabahı bisikletine biniyordu. McCormack, şehrin kuzeydoğusundaki Lings Wood Doğa Koruma Alanı'ndan geçti. Ancak bu sırada, kısa bir süre sonra sosyal medyanın çok konuşulacak fotoğraflarından birine imza atacağının farkında değildi.

ORMANDA KARŞISINA ÇIKTI! PATİKADAN YAVAŞ YAVAŞ İNİYORDU

Profesör, ormanlık alandayken bir teslimat robotuna rastladı. Robot McCormack gibi manzaranın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, ışıklarını yakıp söndürüyordu. Ayrıca anteni havadaydı ve tozlu patikadan yavaş yavaş iniyordu.

Fütüristik robotla ormanda karşılaşan McCormack, bunu o kadar tuhaf buldu ki bir fotoğraf çekmekten kendini alamadı. Çektiği fotoğrafı ise normalde 18. yüzyıl tarihiyle ilgili düşüncelerini paylaştığı Twitter hesabından "Bu sabah bisiklet sürerken ormanda kaybolmuş bir teslimat robotu gördüm." notuyla paylaştı.

On my bike ride this morning, saw a delivery robot lost in the woods pic.twitter.com/ygiH4Gyrl3 — Matthew McCormack (@historymatt) May 15, 2022

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu paylaşım, profesörün ormanda yolunu kaybettiği ve üzgün olduğunu söylediği teslimat robotunun sosyal medyada gündem olmasını sağladı. McCormack'ın tweet'i 18 binden fazla retweet aldı ve 220 binden fazla beğeni topladı.

Küçük robotun rastlantı sonucu ortaya çıkan yolculuğu dünyanın dört bir yanındaki insanları adeta büyüledi.

Bir Twitter kullanıcısı da paylaşımı alıntılayarak "Özgür ol küçüğüm" yazdı.

BuzzFeed'a verdiği demeçte gelen tepkilerin tatlılığından bahseden McCormack, "Pixar bunu bir film yapmalı" diyenler olduğunu da dile getirdi.

KAYBOLMAMIŞ!

Robotun ise Starship Technologies üretimi olduğu açıklandı. Şirket ise BuzzFeed'a, robotun kaybolmadığını, bir müşteri için teslimatta olduğunu söyledi.

McCormack, robottan "ormanda kaybolmuş" olarak bahsederek biraz abartmış mıydı? Takdir sizin.

