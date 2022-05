Ormanda bisiklet sürerken keşfetti! Çektiği fotoğraf sosyal medyada olay yarattı

İngiltere'deki Northampton Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Matthew McCormack, pazar sabahı bisikletine biniyordu. McCormack, şehrin kuzeydoğusundaki Lings Wood Doğa Koruma Alanı'ndan geçti. Ancak bu sırada, kısa bir süre sonra sosyal medyanın çok konuşulacak fotoğraflarından birine imza atacağının farkında değildi.

Profesör, ormanlık alandayken bir teslimat robotuna rastladı. Robot McCormack gibi manzaranın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, ışıklarını yakıp söndürüyordu. Ayrıca anteni havadaydı ve tozlu patikadan yavaş yavaş iniyordu.

Fütüristik robotla ormanda karşılaşan McCormack, bunu o kadar tuhaf buldu ki bir fotoğraf çekmekten kendini alamadı. Çektiği fotoğrafı ise normalde 18. yüzyıl tarihiyle ilgili düşüncelerini paylaştığı Twitter hesabından "Bu sabah bisiklet sürerken ormanda kaybolmuş bir teslimat robotu gördüm." notuyla paylaştı.

On my bike ride this morning, saw a delivery robot lost in the woods pic.twitter.com/ygiH4Gyrl3