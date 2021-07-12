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  4. Ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli cep telefonuyla görüntülendi

Ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli cep telefonuyla görüntülendi

12.07.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bir kadın, ormanı ateşe verdiğini iddia ettiği kişiyi görüntüledi. Görüntülerde, kadının "Niye yaktın" diye seslendiği şüphelinin bölgeden hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.

Ormanı yaktığı iddia edilen şüpheli cep telefonuyla görüntülendi

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki tarlaların bitişiğindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

YÜZÜNÜ KAPATARAK KAÇTI

Bu arada, cep telefonuyla yangını görüntüleyen bir kadın, ormanın ateşe verildiğini öne sürdü. Görüntülerde, kadının, bölgeden ayrılan bir erkeğe, "Niye yaktın oraları. Abi orman yanıyor, niye yaktın?" diye seslendiği görüldü. Kadının kendisini görüntülediğini fark eden elinde poşet olan kişi, yüzünü kapatarak bölgeden uzaklaştı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının görüntülerini çektiği şüpheliyi arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
orman yakanın cezası iğdam olmalı yoksa böyle ciğerlerimiz hep yanıp gidecek
ormanı yakanı yesile zarar vereni direk idam edeceksin... ulan serefsiz mahlukatlar ne istiyosunuz yesilden ormandan doğadan adi pislikler..
kundakçılıgın cezası 40 kırbaç .tekrarında ise (sanmam tekrar yapsın 40 kırbaçtan sonra) 60 kırbaç olmalı

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