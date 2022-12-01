HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ormanlık alanda insan kemikleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, kemikler Hasan Germiç’e ait! 'Doğal yollarla öldüğüne inanmıyoruz'

Ormanlık alanda insan kemikleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, kemikler Hasan Germiç’e ait! 'Doğal yollarla öldüğüne inanmıyoruz'

01.12.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de ormanlık alanda köylüler tarafından insan kafatası ve kemikler bulunmuştu. Sır olayda kemiklerin 7 yıl önce kaybolan 49 yaşındaki epilepsi hastası Hasan Germiç’e ait olduğu ortaya çıktı. Hasan Germiç’in yeğeni Meryem Meral, "Dayımın ölümüne birilerinin sebep olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ormanlık alanda insan kemikleri bulunmuştu! Sır perdesi aralandı, kemikler Hasan Germiç’e ait! 'Doğal yollarla öldüğüne inanmıyoruz'

Gümüşhane Kürtün'de 6 ay önce ormanlık alanda bir insana ait kafatası ve kemikler bulunmuştu. Sır olayda kemiklerin 7 yıl önce kaybolan 49 yaşındaki epilepsi hastası Hasan Germiç’e ait olduğu ortaya çıktı. Hasan Germiç’in doğal yollarla öldüğüne inanmadıklarını belirten yeğen Meryem Meral, "Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

ormanda-bulunan-kemikler-7-yildir-kayip-hasana-ait-cikti_6940_dhaphoto6 (1)

ORMANLIK ALANDA BULUNDULAR

Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, 6 ay önce hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ormanda-bulunan-kemikler-7-yildir-kayip-hasana-ait-cikti_6940_dhaphoto5

Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı Dehşeti yaşattı! Karısını öldürdü yetmedi parçalara ayırdı

KEMİKLER HASAN GEMİÇ'E AİT ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, kriminal laboratuvara gönderildi. Burada yapılan incelemede, kemiklerin, ilçede 24 Kasım 2015'te kaybolan epilepsi hastası Hasan Germiç’e ait olduğu belirlendi. Germiç’in ölüm nedeni araştırılıyor.

"BİR YERDE NÖBET GEÇİRİP KALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Hasan Germiç’in yeğeni Meryem Meral, "Dayımın kaybolduğu gün köyde arama çalışması yaptık. Dayım epilepsi hastasıydı ve bir yerde nöbet geçirip kalabileceğini düşündük. Köyümüz engebeli bir araziye sahip olduğu için yuvarlanıp bir yere düşmüş olacağını düşündük. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla arama çalışmaları genişletildi. Geçen 7 yıllık sürede dayıma ait herhangi bir ize ulaşılamadı. Ancak 6 ay önce köyümüzde kafatası ve kemikler bulundu. Kemiklerin yanında ise elbiseler bulundu. Yengem Cevahir Germiç, bulunan elbiselerin dayıma ait olduğunu söyledi. Kemikler yetkililer tarafından kriminal laboratuvara incelemeye gönderildi. İncelemeler sonucunda kemiklerin dayım Hasan Germiç’e ait olduğu yetkililer tarafından bize bildirildi” dedi.

ormanda-bulunan-kemikler-7-yildir-kayip-hasana-ait-cikti_6940_dhaphoto4

"DOĞAL YOLLARLA ÖLDÜĞÜNE İNANMIYORUZ"

Hasan Germiç’in doğal yollarla öldüğüne inanmadıklarını belirten Meryem Meral, “Ailecek bu şekilde düşünüyoruz. Kemiklerin bulunduğu bölge dağlık ve engebeli bir arazi. Dayımın oraya kendisinin çıkabileceğini düşünmüyoruz. Dayımın ölümüne birilerinin sebep olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır” diye konuştu.

ormanda-bulunan-kemikler-7-yildir-kayip-hasana-ait-cikti_6940_dhaphoto3 (1)

Meryem Meral, “Biz dayımın öldüğünü düşünüyorduk ancak bir mezranın olmaması bizi üzüyordu. Kemikler dayıma ait çıktı. Dayımın artık bir mezarı olacak ve mezarı başında dua okuyabileceğiz. Bu bizi biraz olsa da teselli etti” ifadelerini kullandı.

ormanda-bulunan-kemikler-7-yildir-kayip-hasana-ait-cikti_6940_dhaphoto1 (1)

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çırılçıplak soyup cesedini yol kenarına atmışlardı! Çırılçıplak soyup cesedini yol kenarına atmışlardı!
Elif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayıElif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayı
Gece birliktelik yaşadı, sabah kabusa uyandı! '3 ay ara verdim'Gece birliktelik yaşadı, sabah kabusa uyandı! '3 ay ara verdim'
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sahte doktor neler yapmış neler!

Sahte doktor neler yapmış neler!

İlginizi Çekebilir

Mars'tan gelen görüntülerdeki akıl almaz detay!

Mars'tan gelen görüntülerdeki akıl almaz detay!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.