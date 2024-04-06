Ortaokul öğrencisine aşık oldu! 14 yaşındaymış gibi davranarak kandırdı... Taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Alyssa Ann Zinger isimli bir kadın, 14 yaşında evde eğitim gören bir öğrenci olarak sosyal medyada sahte bir profil oluşturdu. Sosyal medya üzerinden ortaokul çağındaki çocuklarla görüşmeye başlayan Zinger ismi açıklanmayan bir çocukla yakınlık kurdu. 15 yaşındaki çocuğun ailesinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Tampa polisi başka kurbanların da olabileceğini söyledi. Zinger, çocuk pornografisi bulundurma, çocuk pornografisinin elektronik cihaz aracılığıyla devlet içinde aktarımı ve cinsel siber taciz suçlamaları kapsamında yargılanıyor. Olaya ilişkin dava sürecinin devam ettiği ifade edildi.