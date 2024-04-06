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    4. Ortaokul öğrencisine aşık oldu! 14 yaşındaymış gibi davranarak kandırdı... Taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

    Ortaokul öğrencisine aşık oldu! 14 yaşındaymış gibi davranarak kandırdı... Taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.04.2024 14:26
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Alyssa Ann Zinger isimli bir kadın ismi açıklanmayan ortaokul öğrencisiyle yasak aşk yaşadı. 15 yaşındaki öğrenciye kendisinin 14 yaşında olduğunu söyleyerek kandıran Zinger, resşit olmayan çocukla en az 30 cinsel eylemde bulunduğu ve çok sayıda kişiye müstehcen videolar gönderdiği iddiasıyla tutuklandı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Alyssa Ann Zinger isimli bir kadın, 14 yaşında evde eğitim gören bir öğrenci olarak sosyal medyada sahte bir profil oluşturdu. Sosyal medya üzerinden ortaokul çağındaki çocuklarla görüşmeye başlayan Zinger ismi açıklanmayan bir çocukla yakınlık kurdu. 15 yaşındaki çocuğun ailesinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine gerçek ortaya çıktı.

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    Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Tampa polisi başka kurbanların da olabileceğini söyledi. Zinger, çocuk pornografisi bulundurma, çocuk pornografisinin elektronik cihaz aracılığıyla devlet içinde aktarımı ve cinsel siber taciz suçlamaları kapsamında yargılanıyor. Olaya ilişkin dava sürecinin devam ettiği ifade edildi.

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