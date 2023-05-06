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Ortaokulda skandal! Okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalanan öğretmenin dolabından “En seksi 10 öğrenci” listesi çıktı...

06.05.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletindeki Hancock bölgesindeki bir okulda görev yapan 63 yaşındaki tarih öğretmeni Ronald Paul Harris okulun bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı. Oak Glen Ortaokulu’nda görev yapan öğretmene ilişkin soruşturma başlatıldığında ise 14 yaşındaki bir öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.

Ortaokulda skandal! Okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalanan öğretmenin dolabından “En seksi 10 öğrenci” listesi çıktı...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indiana eyaletindeki Hancock bölgesindeki Oak Glen Ortaokulu’nda görev yapan 63 yaşındaki tarih öğretmeni Ronald Paul Harris hakkında güvenlik kamerası kayıtlarında okulun bahçesinde mastürbasyon yaptığını tespit edilmesinden sonra soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında öğretmenin okulda bulunan dolabı incelendiğinde “En seksi 10 öğrenci” başlıklı bir liste bulundu ve kız öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu belirlendi.

TACİZİ KABUL ETTİ

Öğretmene yönelik öğrencilerle konuşmaya karar veren yetkililere ismi sadece E.H. olarak açıklanan bir öğrenci Harris’in cinsel tacizine maruz kaldığını itiraf etti. Hakkındaki suçlamaları kabul edilen Harris ömür boyunca öğretmenlik görevinden uzaklaştırılırken hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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