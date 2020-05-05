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Örümcek Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte efsane film Örümcek Adam hakkında bilgiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 20:20 | Son Güncelleme

Örümcek Adam filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dünyaca ünlü çizgi roman klasiği Örümcek Adam'ın maceralarını beyaz perdede hayranlarıyla buluşturan film, vizyona girdiği tarihte büyük ilgiyle izlenmişti. Peki Örümcek Adam filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Örümcek Adam ne zaman çekildi?

Örümcek Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte efsane film Örümcek Adam hakkında bilgiler

Örümcek Adam, Marvel Comics tarafından yaratılmış bir çizgi karakterdir. Türkçeye Örümcek Adam olarak çevrilmiştir. Orijinal ismi Spider-Man olan kurgusal kahraman beyaz perdeye uyarlanmış ve oldukça başarılı olmuştur. Örümcek Adam filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi görüyor. David Koepp’in yazdığı ve Sam Raimi’nin yönettiği Marvel Comics’in süper kahramanı Örümcek Adam’ı sinemaya taşıyan film serisinin ilkidir.

Sony Pictures’ın prodüksiyonluğunda gerçekleştirilen filmde başrolleri Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Willem Dafoe paylaşıyor.

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ÖRÜMCEK ADAM KONUSU

Kendi halinde bir lise öğrencisi olan Peter Parker’ın (Tobey Maguire) yaşamı bir gün okulundaki öğrencilerle beraber gittiği müze gezisinde tehlikeli bir Örümcek ısırması ile tamamıyla değişir.

Çünkü bu örümcek öyle normal bir örümcek değildir, kalıtsal olarak özelikle geliştirilmiş, bilimsel amaçlarla kullanılmakta olan orjinal bir denektir. Ama olan olmuştur ve Peter Parker’da garip farklılıklar baş göstermektedir.

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI

Tobey Maguire Peter Parker/Örümcek Adam
Kirsten Dunst Mary Jane Watson
James Franco Harry Osborn
Willem Dafoe Norman Osborn/Yeşil Cin
J.K. Simmons J. Jonah Jameson
Dylan Baker Dr. Curt Connors
Cliff Robertson Ben Parker
Elizabeth Banks Betty Brant

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