Örümcek Adam'la tanınan Tom Holland, akıl sağlığı için sosyal medyayı bıraktığını açıkladı

İngiliz oyuncu Tom Holland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi.

"SİLME KARARI ALDIM"

BBC’nin haberine göre, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunu akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi. Holland, "Bu yüzden bir adım atma ve sosyal medya uygulamasını silme kararı aldım." ifadesini kullandı.

67 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland’ın sosyal medyaya ara verme kararı sevenleri tarafından "akıllıca bir hareket" olarak nitelendirildi. Holland'ın, Instagram'da 67 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. (AA)

