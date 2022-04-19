Oryantal Asena güneşlendiği anları paylaştı! Gören tanıyamadı

1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanışan Asena, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluştu.

Sergilediği performanslarla hafızalara kazınan ve oryantal denince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturarak gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

Hasan Dere ile mutlu bir evlilik sürdüren Asena, son paylaşımıyla gündem olmaktan kurtulamadı.



Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, bahçede güneşlendiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Asena'nın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.



