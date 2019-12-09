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Oryantal Didem: Beni fare dolu depoya kapatırlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:50 | Son Güncelleme

11 yaşında gece kulübünde çalışmaya başlayan oryantal Didem, katıldığı canlı yayında zorluklarla geçen hayatını anlattı.

Danslarıyla yıllardır ekranlarda olan oryantal Didem, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Didem, erkek kardeşinin madde bağımlısı olduğunu anlattı.

"POLİS GELDİĞİNDE BENİ FARE DOLU DEPOYA KAPATIRLARDI"

Çok zor bir yaşantısının olduğunu söyleyen oryantal Didem, canlı yayında şunları söyledi: "11 yaşındayken polis ve jandarmaların çok olmadığı bir yerde çalışmak zorundaydım. Polis falan geldiğinde beni farelerle dolu olan bir depoya kapatıyorlardı. Ekipler gidene kadar orada duyuyordum. Sesimi duyup da mekanı kapatırlar diye farelerden korkup çığlık atamıyordum. Ben çocuk olamadım, genç kız olamadım."

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"ERKEK KARDEŞİM MADDE KULLANIYOR, KONUŞMAK VE GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Çalıştığım parayı aileme veriyordum. Geçim derdi çok zordu. Babam çok çalışmamı istemiyordu ama annem daha baskındı. Allah uzun ömür versin herkesin annesine. 26 yaşında erkek kardeşim var konuşmak istemiyorum, görmek de istemiyorum ama çok da seviyorum. Madde kullanıyor ve iki tane çocuğu var. Eşi boşanıp gitti başkasıyla evli. Annem benden para alıp onun iki çocuğuna bakıyor. Ablam kocaman kadın oldu, o daha evlenmedi. Allah nasip etti bir ev aldım orada oturuyorlar ben kirada oturuyorum."

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"ANNE OLSAM ÇOCUĞUMA BAKMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

"Benim kızdığım şey; ben kadının ve erkek kardeşim taşı sıksa suyunu çıkarır su sat, limon sat ama o çocuklarına bak. Çocuk bakmak çok zor. Ben anne olsam çocuğuma bakmak için aklınıza gelebilecek her şeyi yaparım. Yaşayamadığım çocukluğumu kendi çocuğum yaşasın istiyorum. Çalışırken her şeyle uğraşıyorsun patron, garson, solist... Ama ben bu konuda çok şanslıyım. Benim dinlenme lüksüm yok. Çocuk yapabilmek için 2-3 senem var ama inanın çok korkuyorum. Çünkü çocuğuma güzel bir gelecek sağlayamamaktan korkuyorum. Eğer bana bir şey olursa benim tek geride bıraktığım kedim ve köpeğim var. Onlara bakarlarsa ben rahat olurum. Onlar çocuğum gibi. İnsanlar o kadar nankör ki. Dün dönüp konuştuğun büyük solistler bugün kafasını çevirip gidiyorlar."

"BABAMI ABLAMLA BEN TUVALETE GÖTÜRÜRDÜK"

"Babamın rahatsızlığında ablam yanımdaydı. Erkek kardeşim yanındaydı ama yok gibiydi. Babamı ablamla sırtlayıp tuvalete götürdük. Babam utandığı için kapıyı kapatırdı. Babamın altı alırken biz odadan çıkardık. Babamın erkek evladı var ama yok gibiydi. Kardeşimle çok konuştum ama olmadı. Bazı insanlar için yalan söylemek çok kolay."

"MADDE KULLANAN KARDEŞİM İÇİN POLİSE ARARDIM"

"Bazen madde kullandığında kardeşimin kurtulması için polisi arayıp ihbar ettiğim oldu. Şu an kullanmadığını biliyorum. Babam hasta olduğunda 'Ben onun üzüntüsünden hasta oldum' diyordu.


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Okuyucu Yorumları 16 yorum
yılbaşından önce bir reklam yapayım demiş.
hah işte şimdi çok ünlü oldun
vefakar evlat.. helal olsun gerçekten
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