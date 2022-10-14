Oryantal Tanyeli yıllar sonra ortaya çıktı! "Çok pahalı buldum" diyerek yaşadığı şoku anlattı

Bir döneme damga vuran oryantal Tanyeli, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katıldı. Uzun süredir gözlerden uzak olan ve Türkiye'yi terk ederek kendine yeni bir dünya kuran Tanyeli sorulara açık açık yanıt verdi.

Armağan Çağlayan, Tanyeli'ye neden Türkiye'yi terk ettiğini sordu. Çocuğu doğduğunda 14 yaşında olduğunu söyleyen Tanyeli, çocukları için yurt dışına taşındığını ifade etti.

TANYELİ ÇOCUKLARI İÇİN GİTMİŞ

Tanyeli açıklamasında "Çocuklarımın yurt dışında Tanyeli'nin adı altında değil kendi hayatlarını yaşasınlar diye gittim. Eğitimleri orada ve burada yaptığım mesleğin eksisi de oluyordu. 2 oğlumu buna dahil etmek istemedim" dedi.

Tanyeli 14 yaşında hamile kaldığını ve paraya mecbur kaldığı için oryantal olduğunu da itiraf etti.

YENİDEN TÜRKİYE KARARI

Avustralya'nın 'uzak gurbet' olduğunu söyleyen Tanyeli "Gitmek gelmek mesele. Orada sıfırsın ve çok stres. Kolay olmadı orada da büyük bir savaştan çıktım" dedi. Tanyeli Türkiye'ye de yeniden döndüğünü bir ayağının burada olduğunu söyledi.

SİMİT FİYATINI DUYUNCA ŞOKE OLDU

Tanyeli açıklamasında Türkiye'yi değişmiş bulduğunu söyleyerek "Çok pahalı buldum, ev fiyatlarına filan baktım ve inanamadım. Ekonomik olarak pahalı buldum. Sonra turist çok herhalde para bırakıyorlar ülkemize. Havaalanında bir simite 45 TL denince şok geçirdim. Almadım Boğaz'da yedim sonra" dedi.

Tanyeli çocukların babalarıyla ilgili sorulara ise yanıt vermeyerek "Hiç girmeyelim o konulara" dedi.

