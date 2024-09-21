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  4. Oscar adayı Hayat filmindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Ünlü yönetmen hatayı kabul edince sosyal medya onu konuştu

Oscar adayı Hayat filmindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Ünlü yönetmen hatayı kabul edince sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.09.2024 11:06
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin 'En İyi Uluslararası Film' adayı olarak belirlendi. Miray Daner ve Burak Dakak'ın başrollerini paylaştığı filmdeki bir hata ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Ünlü yönetmen hatayı kabul edince sosyal medyada onu konuştu...

Oscar adayı Hayat filmindeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı! Ünlü yönetmen hatayı kabul edince sosyal medya onu konuştu

MYNET-Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yönetmen Zeki Demirkubuz imzalı ‘‘Hayat’’ı, Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin ‘‘En İyi Uluslararası Film’’ adayı olarak gösterdi.

Miray Daner ve Burak Dakak’ın başrollerini oynadığı filmdeki bir sahnede yapılan hata izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Hatta bir izleyici sosyal medyada Zeki Demirkubuz'u etiketleyerek, "Hocam aynı sekansta Hicran'ın saçının uzak ve yakın çekimde farklı olmasının özel bir sebebi var mı?" diye sordu.

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VERDİĞİ YANIT GÜNDEM OLDU

Paylaşımı alıntılayan Demirkubuz, "Ne sebebi olacak çekim hatası" şeklinde yanıt verdi. Ünlü yönetmenin bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Zeki Demirkubuz'un bu yanıtına sosyal medyada; 'çok iyi cevap', 'harika bir yanıt vermiş', 'hatayı kabul etmesi efsane hareket', 'bu şekil net olacaksın' gibi yorumlar yapıldı.

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FİLMİN KONUSU:

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Miray Daner ve Burak Dakak'ın başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Dakak Miray Daner hata hayat
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