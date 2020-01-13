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  4. Oscar adayları açıklandı

Oscar adayları açıklandı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor

Bu yıl 92'ncisi verilecek Oscar Ödülleri için ''Joker'' adlı yapıt 11 dalda aday gösterildi.

En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker'', "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in Hollywood" ve "Parasite" bulunuyor.

Joker ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryonun da aralarında bulunduğu 11 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.

9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı önemli adaylar şöyle:

- En iyi erkek oyuncu adayları:

Joaquin Phoenix, "Joker"

Antonio Banderas, "Pain and Glory"

Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

Adam Driver, "Marriage Story"

Jonathan Pryce, "The Two Popes"

- En iyi kadın oyuncu adayları:

Cynthia Erivo, "Harriet"

Saoirse Ronan, "Little Women"

Scarlett Johansson, "Marriage Story"

Charlize Theron, "Bombshell"

Renee Zellweger, "Judy"

- En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

- En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:

Laura Dern, "Marriage Story"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Florence Pugh, "Little Women"

Margot Robbie, "Bombshell"

Kathy Bates "Richard Jewell"

- En iyi yönetmen adayları:

Bong Joon-ho, "Parasite"

Todd Phillips, "Joker"

Sam Mendes, "1917"

Martin Scorsese, "The Irishman"

Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- En iyi yabancı dilde film adayları:

"Corpus Christi" (Polonya)

"Honeyland" (Kuzey Makedonya)

"Les Miserables" (Fransa)

"Pain and Glory" (İspanya)

"Parasite" (Güney Kore)

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