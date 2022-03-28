Oscar'ın en cesuru: Adwoa Aboah göğüslerini kapamadı

94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes'in sunuculuğunu üstlendiği, Los Angeles’taki Dolby Theatre'da yapılan törende ünlüler geçidi vardı. Geceye her ne kadar Will Smith'in tokadı damga vursa da kadın ünlülerin tarzları da konuşulan konular arasındaydı.

Gecenin ardından düzenlenen Vanity Fair after partisinde model Adwoa Aboah cesur tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim geceye transparanıyla geldi.

Göğüs kısmından göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çeken model hayal dünyasına az yer bıraktı. Aboah göğüs uçlarını kapamadan geceye gelmeye tercih etmişti.

Bir bakanın bir daha baktığı gecede Adwoa Aboah gecenin en cesurları listesinde yerini aldı.

