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  4. Osmaniye’de dehşet! Kocasını ve görümcesini öldürdü

Osmaniye’de dehşet! Kocasını ve görümcesini öldürdü

10.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sabah saatlerinde yaşanan olayda bir kadın, kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdü.

Osmaniye’de dehşet! Kocasını ve görümcesini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. ve görümcesi Ela U.'yu silahla başlarından vurdu. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.’yu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma da sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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