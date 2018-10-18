Osmanlı mutfağından günümüze uzanan saray yemekleri

Osmanlı mutfağı kadar Osmanlı sofra kültürü de oldukça özeldi. Kendine has özellikleri olan Osmanlı sofralarında yemek odası ya da yemek masası yoktu. Hazırlanan yemekler yerde oturarak yenirdi. Padişahlar için hazırlanan yemekler tablalarda götürülür, meşrubatların ağız kısımları ise mühürlenirdi. Bütün aile fertleri aynı sofrada buluşurdu ve sofra adabı saray için son derece önemliydi. Sofraya oturmadan önce ibrikle eller yıkanır ve biri kalkınca o kişinin geri gelmesi için beklenirdi. Padişah sofralarında kullanılan sofra altından olurdu ve kullanılan masa örtüsü ise altın sırmalıydı. Yemeğin yanı sıra ekmek dağıtımı hiyerarşik yapıya göre gerçekleştirildi. Yemekler tuzsuz tereyağı ile pişirilir, et ve balık yemekleri tarçınsız olmazdı. Sarayın nefis yemekleri ise; Piruhi Mantı türü olan piruhinin iç harcı tulum peyniriyle hazırlanır. Yoğurtlu sos ile servis edilirken üzerine maydanoz ve ceviz içi serpiştirilir. Osmanlı mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan piruhi ismini Rusçadan alıyor. Görsel kaynak Hibeş

Tahin ve limon suyu kullanılarak hazırlanan hibeş, sofraları süsleyen enfes bir ara soğuk. Osmanlı mutfağında meze olarak tüketilen hibeş, aynı zamanda iyi bir salata sosu olabilir. Tahin, limon suyu, sarımsak, zeytinyağı ve kırmızı biber karıştırılarak son derece kolay bir şekilde hazırlanır. Siz de evinizde 10 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Görsel kaynak Nemçe



Kıyır kıyır hamur, enfes bir tavuklu ya da peynirli iç harç. Nemçe adı verilen bu hamur işine nemse de deniliyor. Eğer hamur açmak için vaktiniz yoksa nemçeyi milföy hamurundan da hazırlayabilirsiniz. Kirde kebabı Türk yemek kültüründe kebabın yeri ayrıdır, neredeyse her yöreye özgü bir kebap çeşidinin bulunduğu topraklarımızda şimdi de kirde kebabından bahsedeceğiz. Osmanlı'dan bizlere miras kalan kirde kebabı krep ile hazırlanan, soslu bir ana yemek. İç harcı kuşbaşı etle hazırlanıyor ve kreplerin arasına konuluyor. Üzerinde ise yağlı yoğurt sosu... Babagannuş Hatay yöresine ait bir meze olan babagannuş közlenmiş sebzelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Soğuk olarak tüketilen babagannuşun kökenleri Osmanlı'ya dayanıyor. Babagannuşun en iyi eşlikçisi ise kızarmış çıtır ekmek :)