YEMEK

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan saray yemekleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

Farklı kültürleri bir arada bulunduran Osmanlı Dönemi'ndeki çeşitlilik mutfağımıza da yansımış ve ortaya şahane lezzetler çıkmış. Bize miras kalan bu yemeklerin dünya mutfağında da çok özel yeri vardır. Türk mutfağının temeli olan Osmanlı yemeklerini sizler için derledik. Bakalım saraylarda yapılan en özel yemekler nelermiş...

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan saray yemekleri

Osmanlı mutfağı kadar Osmanlı sofra kültürü de oldukça özeldi. Kendine has özellikleri olan Osmanlı sofralarında yemek odası ya da yemek masası yoktu. Hazırlanan yemekler yerde oturarak yenirdi. Padişahlar için hazırlanan yemekler tablalarda götürülür, meşrubatların ağız kısımları ise mühürlenirdi. Bütün aile fertleri aynı sofrada buluşurdu ve sofra adabı saray için son derece önemliydi. Sofraya oturmadan önce ibrikle eller yıkanır ve biri kalkınca o kişinin geri gelmesi için beklenirdi.

osmanlı

Padişah sofralarında kullanılan sofra altından olurdu ve kullanılan masa örtüsü ise altın sırmalıydı. Yemeğin yanı sıra ekmek dağıtımı hiyerarşik yapıya göre gerçekleştirildi. Yemekler tuzsuz tereyağı ile pişirilir, et ve balık yemekleri tarçınsız olmazdı.

Sarayın nefis yemekleri ise;

Piruhi

piruhi

Mantı türü olan piruhinin iç harcı tulum peyniriyle hazırlanır. Yoğurtlu sos ile servis edilirken üzerine maydanoz ve ceviz içi serpiştirilir. Osmanlı mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan piruhi ismini Rusçadan alıyor.

Görsel kaynak

Hibeş

hibeş

Tahin ve limon suyu kullanılarak hazırlanan hibeş, sofraları süsleyen enfes bir ara soğuk. Osmanlı mutfağında meze olarak tüketilen hibeş, aynı zamanda iyi bir salata sosu olabilir. Tahin, limon suyu, sarımsak, zeytinyağı ve kırmızı biber karıştırılarak son derece kolay bir şekilde hazırlanır. Siz de evinizde 10 dakika içinde hazırlayabilirsiniz.

Görsel kaynak

Nemçe
peynirli
Kıyır kıyır hamur, enfes bir tavuklu ya da peynirli iç harç. Nemçe adı verilen bu hamur işine nemse de deniliyor. Eğer hamur açmak için vaktiniz yoksa nemçeyi milföy hamurundan da hazırlayabilirsiniz.

Kirde kebabı

kirde

Türk yemek kültüründe kebabın yeri ayrıdır, neredeyse her yöreye özgü bir kebap çeşidinin bulunduğu topraklarımızda şimdi de kirde kebabından bahsedeceğiz. Osmanlı'dan bizlere miras kalan kirde kebabı krep ile hazırlanan, soslu bir ana yemek. İç harcı kuşbaşı etle hazırlanıyor ve kreplerin arasına konuluyor. Üzerinde ise yağlı yoğurt sosu...

Babagannuş

babagannuş

Hatay yöresine ait bir meze olan babagannuş közlenmiş sebzelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Soğuk olarak tüketilen babagannuşun kökenleri Osmanlı'ya dayanıyor. Babagannuşun en iyi eşlikçisi ise kızarmış çıtır ekmek :)

Kereviz

kereviz

Osmanlı mutfağında kuru üzümle yapılan zeytinyağlı kereviz o dönemin özel lezzetlerinden. Özellikle kış aylarında bolca tükettiğimiz kereviz yemeğini terbiyeli olarak pişirmek de mümkün.

Sultan lokumu

lokum

Türk mutfağının tartışmasız en değerli lezzetidir lokum. Saraylara dayanan soyu onu padişahlara yaraşır bir lezzet haline getirmiştir. Son derece sağlıklı bir tatlı türü olan lokumun binlerce çeşidi vardır. Özel günlerin ikramlıklarından biri olan lokumu evinizde yapmanı mümkün. Tarifini hemen şuraya bırakıyoruz.


PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?
Kış güzeli brokoli ile yapabileceğiniz birbirinden şahane 8 tarifKış güzeli brokoli ile yapabileceğiniz birbirinden şahane 8 tarif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı mutfağı osmanlı yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Diriliş Ertuğrul yeni sezon 122. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Murat Yıldırım ne diyeceğini bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Murat Yıldırım ne diyeceğini bilemedi

Kalburabastı tarifi: Nefis kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Kalburabastı tarifi: Nefis kalburabastı tatlısı nasıl yapılır? (Videolu anlatım)

Kandırılmayalım! Zeytinyağdaki hileleri ortaya döken 5 önemli nokta

Kandırılmayalım! Zeytinyağdaki hileleri ortaya döken 5 önemli nokta

Tarçınlı Rulo Çörek

Tarçınlı Rulo Çörek

İlginizi Çekebilir

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Şansa yaşıyoruz şu hayatta! En çok ses getiren gıda skandalları

Balık ve yoğurdu birlikte yemek gerçekten zehirler mi?

Balık ve yoğurdu birlikte yemek gerçekten zehirler mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İyi kalplilik kazanacak: Yedikleri elmaların sahibini bulamayınca parayla not bırakan güzel insan

İyi kalplilik kazanacak: Yedikleri elmaların sahibini bulamayınca parayla not bırakan güzel insan

Kandırılmayalım! Zeytinyağdaki hileleri ortaya döken 5 önemli nokta

Kandırılmayalım! Zeytinyağdaki hileleri ortaya döken 5 önemli nokta

Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?

Cinsiyete özel afrodizyak etkili besinler nelerdir?

Kış güzeli brokoli ile yapabileceğiniz birbirinden şahane 8 tarif

Kış güzeli brokoli ile yapabileceğiniz birbirinden şahane 8 tarif

Bu balıklardan uzak durun! Zehirliyorlar

Bu balıklardan uzak durun! Zehirliyorlar

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

Bir hafta boyunca kemik suyu içti! Bakın ne oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.