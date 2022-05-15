Otel odasında skandal! Birlikte olan çifti gizlice kameraya çekerken yakalandı

İspanya'da bir otelde tatil yapan İngiliz çiftin başına gelenler 'pes' dedirtti. Güzel bir tatil yapmak için Abigail Higson ve Usama Qazi çifti, kiraladıkları otelde vakit geçirmeye başladılar. Bir süre sonra birlikte olmaya başlayan çift, kapıdaki karartıyı gördüklerinde büyük şok yaşadı.

Dikkatli baktığında orada bir adamın olduğunu anladığını söyleyen Abigail Higson "Tamamen çıplaktım. Adamın telefonunu havaya kaldırdığını ve bizi kameraya çektiğini gördüm" diye konuştu.

20 saniye içine giyindiklerini belirten Higson, "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırarak adama doğru koştuklarını belirtti.

'OTEL PERSONELİ' İDDİASI

Adamın resepsiyona doğru koştuğunu söyleyen Higson, o zaman adamın otel güvenlik personelinin bir üyesi olduğunu ve gürültüyle ilgili şikayetlere bakmak için üçüncü kattaki odalarına gönderildiğini öğrendiğini söyledi.

OTEL, İNGİLİZ ÇİFTİ SUÇLADI

Daily Star'da yer alan habere göre; söz konusu olayla ilgili çifti suçlayan otel yetkilileri, İngiliz çiftin çok sarhoş olduğunu iddia ederken personelin iki misafirin neden olduğu sorunları kontrol etmeye çalıştığını söyledi.



