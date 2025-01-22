Oteldeki yangına uykusunda yakalandı! Panikle başka yöne kaçan Özüm Karataşlı'dan acı haber geldi

Dün sabaha karşı Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 76 kişinin hayatını kaybettiğini 9 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Yangın nedeniyle ulusal yas ilan edilirken yürek parçalayan detaylar ortaya çıktı. Onlardan biri de 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'ya ait.

BAŞKA YÖNE KAÇINCA...

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başlarken kahreden detaylar da ortaya çıktı. Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesinin de yangın gecesi otelde konakladığı, yangına uykularında yakalandığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ailenin panikle otelden çıkış yaptığı ancak 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı'nın korkuyla birlikte başka yöne kaçtığı ortaya çıktı. Genç kızın yangında hayatını kaybettiği belirlendi.