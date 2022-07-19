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  4. Otobüs durağında iğrenç olay! FETÖ’den ihraç edilen eski polis, kadına cinsel organını gösterdi

Otobüs durağında iğrenç olay! FETÖ’den ihraç edilen eski polis, kadına cinsel organını gösterdi

19.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de otobüs durağında mide bulandıran bir olay meydana geldi. Durakta bekleyen kadının yanına gelen bir kişi, kadına cinsel organını gösterdi. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının FETÖ'den ihraç edilen eski polis M.A. olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte iğrenç olayın detayları!

Otobüs durağında iğrenç olay! FETÖ’den ihraç edilen eski polis, kadına cinsel organını gösterdi

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işine gitmek üzere otobüs durağına gelerek beklemeye başlayan kadın, bir erkeğin teşhirine maruz kalarak hayatının şokunu yaşadı. Durakta bulunan adam, kadına cinsel organını gösterip teşhircilik yaparak kadını rahatsız etti. Bunun üzerine kadın elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım istediği şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçıp izini kaybettirdi.

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FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ POLİS ÇIKTI

Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.’yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İHA

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fetö polis cinsel organ otobüs durağı
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