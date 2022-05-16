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Otobüs terminalinde silahlı saldırı! Eşi ve kardeşine kurşun yağdırdı, dehşet anları ortaya çıktı

16.05.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta yaşayan Müslüm B., eşini ve birlikte kaçtığını iddia ettiği öz kardeşini otobüs terminalinde kurşun yağmuruna tuttu. Otobüsten indikleri anda yanlarına yaklaşan Müslüm B. silahına sarılıp önce kardeşini ardından eşini vurdu. Saldırının kamera görüntüleri ortaya çıkarken, genç kadının can havliyle kaçmaya çalıştığı anlar dehşete düşürdü...

Tokat'ta hafta sonu şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen silahlı saldırıda dehşete düşüren yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki Müslüm B., otobüsten indikleri sırada 3 çocuk annesi eşi İlfer B. (26) ile birlikte kaçtığını iddia ettiği öz kardeşi Sabri B.'ye ateş açtı. Dehşete düşüren silahlı saldırının kamera görüntüleri is bugün ortaya çıktı.

ARKALARINDAN YAKLAŞIP SİLAHINI ATEŞLEDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şahsın ilk olarak otobüsten inen eşinin bacağına sonra ise kardeşine ateş açığı görüldü. Şahsın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan Sabri B.’nin terminalin arka kapısından kaçtığı anlar yer aldı.

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CAN HAVLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

İlfer B. ise olay yerinden kaçmak isterken eşinin kurşunlarına hedef oldu. Terminalde silah seslerinin duyulması ile birlikte yaşanan panikle birlikte yaşananlar anbean kameralara yansıdı.

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GENÇ KADIN TABURCU OLDU, YARALI ŞAHSIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören kadın taburcu olurken, göğüs bölgesinden yaralanan Sabri B.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi. Yaşanan olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan Müslüm B. (30) ise sevk edildiği adi makamlarca tutuklandı.

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“KARDEŞİMLE KAÇTI, NAMUSUM İÇİN VURDUM”

Yakalanan zanlı Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilirken basın mensuplarının eşinizi neden vurunuz? şeklindeki sorusuna “Kardeşimle kaçtı, namusum için vurdum” diye cevap vermişti.

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İstanbul’da ikamet eden Müslüm B.'nin eşi ile kardeşinin çalışmak için Antalya’dan Tokat’a geleceği bilgisini alarak bir gün önceden kente geldiği kaydedildi

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat silahlı saldırı
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