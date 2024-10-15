Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Otobüs ve taksi şoförü birbirine girdi! Sokak bir anda ringe dönüştü... Görenler ayıramadı

Otobüs ve taksi şoförü birbirine girdi! Sokak bir anda ringe dönüştü... Görenler ayıramadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
15.10.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'nın Venezuela ile doğu sınırındaki C'cuta kentinde bir taksi şoförü ve otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Sokak bir anda ringe dönüşürken ikili çevredekilerin gözü önünde yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Otobüs ve taksi şoförü birbirine girdi! Sokak bir anda ringe dönüştü... Görenler ayıramadı

MYNET|DIŞ HABERLER Bir otobüs ve taksi şoförü arasında yol nedeniyle kavga çıktı. Taksinin otobüsün yolunu kesmesi üzerine ikili sokakta kavga etmeye başladı. Öfkeli otobüs şoförü, kendisini bekleyen taksiciyle yüzleşmek için aracından indi. İkili birbirine yumruk atarken o anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

8899

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

4556

NeedToKnow'un bildirdiğine göre, kavgaya neyin sebep olduğu ve yerel yetkililerin olayı soruşturup soruşturmadığı henüz belli değil. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

İlginizi Çekebilir

Kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti! "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

Kehanetleri tüyler ürpertmeye yetti! "Sonun başlangıcı" diyerek tarih verdi

 2 yaşındaki çocuğu annesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı

2 yaşındaki çocuğu annesinin gözü önünde kaçırmaya çalıştı

 Devasa kalçaları var! ''Onları içki saklamak için kullanırdım''

Devasa kalçaları var! ''Onları içki saklamak için kullanırdım''

 Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

 Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu

Dansa kendisini kaptıran gelin hastanelik oldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kolombiya kavga
En Çok Okunan Trend Haberler
Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Narin cinayetini HTS kayıtları çözdü! 4 isime ağırlaştırılmış müebbet...

Kebapta tekila, kokoreçte viski çıkmıştı! Uyanık işletmelerin ete neden alkol koyduğu belli oldu

Kebapta tekila, kokoreçte viski çıkmıştı! Uyanık işletmelerin ete neden alkol koyduğu belli oldu

Aylık 70 bin TL kira ödediği evini gezdirdi

Aylık 70 bin TL kira ödediği evini gezdirdi

Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Annesi kızının ölümünü telefonda dinledi: "Anne, çok acı verici"

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

İstanbul Ayazağa'da şaşırtan görüntü! Domuz, işçilere saldırdı

İstanbul Ayazağa'da şaşırtan görüntü! Domuz, işçilere saldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.