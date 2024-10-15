Otobüs ve taksi şoförü birbirine girdi! Sokak bir anda ringe dönüştü... Görenler ayıramadı

MYNET|DIŞ HABERLER Bir otobüs ve taksi şoförü arasında yol nedeniyle kavga çıktı. Taksinin otobüsün yolunu kesmesi üzerine ikili sokakta kavga etmeye başladı. Öfkeli otobüs şoförü, kendisini bekleyen taksiciyle yüzleşmek için aracından indi. İkili birbirine yumruk atarken o anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

NeedToKnow'un bildirdiğine göre, kavgaya neyin sebep olduğu ve yerel yetkililerin olayı soruşturup soruşturmadığı henüz belli değil. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.