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  4. Otobüste iki kez tacize uğrayan kadın saldırgana böyle müdahale etti! Dizlerinin üzerine çöküp özür diledi

Otobüste iki kez tacize uğrayan kadın saldırgana böyle müdahale etti! Dizlerinin üzerine çöküp özür diledi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.12.2024 10:53
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Tayland'ta bir otobüste kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde bir kadın kendisini 2 kez taciz ettiğini iddia ettiği adama otobüste müdahale etti. Adam kadının tepkisinin sonrasında dizlerinin üzerine çökerek özür dilemek zorunda kaldı.

Otobüste iki kez tacize uğrayan kadın saldırgana böyle müdahale etti! Dizlerinin üzerine çöküp özür diledi

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir otobüste meydana gelen olay, olaya tanık olan 23 yaşındaki Adiwan isimli yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İsmi Ploychompoo olarak açıklanan 25 yaşındaki bir kadın kendisini 2 kez taciz ettiğini iddia ettiği bir adama tepki gösterdi. Adiwan, Ploychompoo'nun yardım için bağırdığını ve kendisi bir adam tarafından taciz edildiğinde diğer yolcuları olayı kaydetmeye çağırdığını söyledi.

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OTOBÜSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

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Taciz iddialarını reddeden saldırgan otobüsten inmeye çalıştı. O sırada sürücüsü saldırganın kaçmasını önlemek için otobüsün kapılarını kilitledi. Bunun üzerine saldırgan bir anda ağlamaya başladı ve dizlerinin üzerine çökerek Ploychompoo'ndan özür dilemeye başladı. Olayın sonrasında genç kadın durumu polise bildirdi.

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CEZASI KESİNLEŞMEDİ

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Kanal 3'ün haberine göre şüpheli, Tayland Ceza Kanunu'nun 278. maddesi uyarınca 15 yaş üstü bir kişiye tehdit veya şiddet yoluyla cinsel tacizde bulunmak suçundan yargılanıyor. Bu suçun cezası 10 yıla kadar hapis, 200.000 baht (yaklaşık 202 bin 308 TL) kadar para cezası veya her ikisi ile cezalandırılır.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland cinsel taciz
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