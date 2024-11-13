Resmen gökten araba düştü! Kimse bunu beklemiyordu: Araba alışveriş merkezinin ortasına indi: 5 kişi yaralandı...

MYNET|DIŞ HABERLER Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki bir AVM'nin lobi alanında müşteriler ve çalışanlar konuşurken ikinci kattaki otoparktan bir araç düştü. Alışveriş merkezi temsilcileri yaptıkları açıklamada müşterinin aracının kontrolünü neden kaybettiğini bilmediklerini söyledi.

Sürücünün de aralarında bulunduğu beş kişi tedavi için Santo Domingo'daki tıbbi bakım merkezine ve Corazones Unidos Kliniğine götürüldü. Olay sonrasında sürücünün yanı sıra 1 kadın ve 18-21 yaşlarındaki 3 genç de yaralandı.

CNN, sürücünün soruşturulup soruşturulmayacağı konusunda trafik yetkililerine ve Santo Domingo Savcılığına danıştı. Yetkililer, kazanın özel mülkte meydana gelmesi nedeniyle, etkilenenlerin tazminat istemeleri halinde hukuk davası açmak zorunda kalacaklarını söyledi.