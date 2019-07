Otostopçunun Galaksi Rehberi dizi oluyor

Online dizi ve film platformu Hulu, Douglas Adams’ın klasikleşmiş bilim kurgu / komedi serisi Otostopçunun Galaksi Rehberi’ne (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy) el atıyor. Lost, Tom Clancy’s Jack Ryan ve Locke & Key gibi dizilerde çalışmış olan Carlton Cuse, dizinin hem yazarlığını hem de yapımcılığını üstlenecek. Wonder Woman senaristlerinden Jason Fuchs da yazar ekibinde. 2005’te film uyarlaması da çekilen The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy’nin dizi uyarlamasına dair gelen haberler, bizi bir “modern uyarlamanın” beklediğine işaret ediyor. Douglas Adams’ın klasik romanının dizi uyarlamasının Hulu için “streaming” dünyasında dengeleri değiştirecek bir adım olarak tanımlanabilir.

Otostopçunun Galaksi Rehberi serisini daha önce 1981 yılında televizyonda 6 bölümlük bir dizi olarak görmüştük. Ayrıca bir de kadrosunda Martin Freeman, Zooey Deschanel, Bill Nighy, Mos Def, Sam Rockwell gibi oyuncuları barındıran 2005 yapımı bir sinema filmi vardı. Douglas Adams’ın ilk olarak 1978 yılında BBC için bir radyo tiyatrosu olarak kaleme aldığı, daha sonrasındaysa 1979-92 yılları arasında beş kitaplık bir “üçleme” olarak yayımladı.