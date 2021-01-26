Outlander dizisinin kesilmemiş hali buysa... Kitabı okuyanlar bilir

Outlander dizisinin hayranları ilk sezondan itibaren çok katmanlı bir hikaye izliyorlar. Beş sezonu geride bırakan dizi, altıncı sezonla yoluna devam ediyor.

Kuşkusuz, Outlander kitaplarının okuyucuları bazı konularda kitabı yeni okumaya başlayanlardan ve diziyi izleyenlerden daha öndeler. Diana Gabaldon'un kitaplarını okuyanlar diziyi diğer izleyicilerden daha iyi anlıyor.

Bu bölümden sonrası Outlander dizisiyle ilgili spoiler içeriyor!

Outlander dizisinde kitaptan farklı verilen bazı sahneler...

JAMIE’NİN, CLAİRE’İ ÖLÜMDEN KURTARMASI

Outlander'da büyücülükle suçlanan Claire (Caitriona Balfe) için tüm umutlar kaybolmuş gibi göründüğünde, Jamie (Sam Heughan) elbette günü kurtarmak için içeri girer ve karısını oradan çıkarmak için kılıcını çeker...

Ancak Outlander kitaplarında, bir ata biner ve Claire'in boynuna haç fırlatarak onun cadı olamayacağını, aksi takdirde haçın ona zarar vereceğini söyler.

JAMIE’NİN ANNESİNİN İNCİ KOLYESİ

Outlander kitap okuyucuları, Jamie'nin Claire'e verdiği inci kolyenin anlamını daha iyi anlayacaklar. Ekranda Jamie'nin annesine ait olan kolye, evlilik yeminlerinin ardından Claire'e verilir.