Outlander dizisinin kesilmemiş hali buysa... Kitabı okuyanlar bilir

Outlander dizisinin hayranları ilk sezondan itibaren çok katmanlı bir hikaye izliyorlar. Beş sezonu geride bırakan dizi, altıncı sezonla yoluna devam ediyor.
Kuşkusuz, Outlander kitaplarının okuyucuları bazı konularda kitabı yeni okumaya başlayanlardan ve diziyi izleyenlerden daha öndeler. Diana Gabaldon'un kitaplarını okuyanlar diziyi diğer izleyicilerden daha iyi anlıyor.
Bu bölümden sonrası Outlander dizisiyle ilgili spoiler içeriyor!
Outlander dizisinde kitaptan farklı verilen bazı sahneler...
Outlander'da büyücülükle suçlanan Claire (Caitriona Balfe) için tüm umutlar kaybolmuş gibi göründüğünde, Jamie (Sam Heughan) elbette günü kurtarmak için içeri girer ve karısını oradan çıkarmak için kılıcını çeker...
Ancak Outlander kitaplarında, bir ata biner ve Claire'in boynuna haç fırlatarak onun cadı olamayacağını, aksi takdirde haçın ona zarar vereceğini söyler.
Outlander kitap okuyucuları, Jamie'nin Claire'e verdiği inci kolyenin anlamını daha iyi anlayacaklar. Ekranda Jamie'nin annesine ait olan kolye, evlilik yeminlerinin ardından Claire'e verilir.
Outlander kitaplarında Claire, kolyeyi koridorda yürümeden önce alır. Okurlar, kolye hakkında dizi izleyicilerinden daha çok şey biliyor!
Zaman yolculuğunun seriyle ne kadar iç içe olduğunu ve Outlander dizisinin anlatılarında ne kadar öne çıktığını en iyi kitap serisini okuyanlar bilir.
Outlander kitapları zaman yolculuğu kavramını daha da açıklıyor ve yazar Diana Gabaldon hikayenin arkasındaki mekanikler hakkında daha fazla ayrıntıya giriyor.
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