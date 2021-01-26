MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Outlander dizisinin kesilmemiş hali buysa... Kitabı okuyanlar bilir

Outlander dizisinin kesilmemiş hali buysa... Kitabı okuyanlar bilir

26.01.2021 08:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Outlander dizisinin kesilmemiş hali buysa... Kitabı okuyanlar bilir

Outlander dizisinin uyarlandığı kitabı okuyanlar dizide bazı sahnelerin yer almadığını fark edebilir.

Outlander dizisinin hayranları ilk sezondan itibaren çok katmanlı bir hikaye izliyorlar. Beş sezonu geride bırakan dizi, altıncı sezonla yoluna devam ediyor.

Kuşkusuz, Outlander kitaplarının okuyucuları bazı konularda kitabı yeni okumaya başlayanlardan ve diziyi izleyenlerden daha öndeler. Diana Gabaldon'un kitaplarını okuyanlar diziyi diğer izleyicilerden daha iyi anlıyor.

outlander-lede-1300x1040

Jason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldıJason Statham’ın Türkiye’de çekilen Five Eyes filmine usta oyuncu katıldı

Bu bölümden sonrası Outlander dizisiyle ilgili spoiler içeriyor!

Outlander dizisinde kitaptan farklı verilen bazı sahneler...

JAMIE’NİN, CLAİRE’İ ÖLÜMDEN KURTARMASI

Outlander'da büyücülükle suçlanan Claire (Caitriona Balfe) için tüm umutlar kaybolmuş gibi göründüğünde, Jamie (Sam Heughan) elbette günü kurtarmak için içeri girer ve karısını oradan çıkarmak için kılıcını çeker...

Ancak Outlander kitaplarında, bir ata biner ve Claire'in boynuna haç fırlatarak onun cadı olamayacağını, aksi takdirde haçın ona zarar vereceğini söyler.

JAMIE’NİN ANNESİNİN İNCİ KOLYESİ

Outlander kitap okuyucuları, Jamie'nin Claire'e verdiği inci kolyenin anlamını daha iyi anlayacaklar. Ekranda Jamie'nin annesine ait olan kolye, evlilik yeminlerinin ardından Claire'e verilir.

Outlander kitaplarında Claire, kolyeyi koridorda yürümeden önce alır. Okurlar, kolye hakkında dizi izleyicilerinden daha çok şey biliyor!

Bu kadar da olmaz diyeceksiniz! Bridgerton'ın kartal gözlü hayranları bu hatayı kaçırmadıBu kadar da olmaz diyeceksiniz! Bridgerton'ın kartal gözlü hayranları bu hatayı kaçırmadı

OUTLANDER DİZİSİNDEKİ ZAMAN YOLCULUĞU DÜNYASI

Zaman yolculuğunun seriyle ne kadar iç içe olduğunu ve Outlander dizisinin anlatılarında ne kadar öne çıktığını en iyi kitap serisini okuyanlar bilir.

Outlander kitapları zaman yolculuğu kavramını daha da açıklıyor ve yazar Diana Gabaldon hikayenin arkasındaki mekanikler hakkında daha fazla ayrıntıya giriyor.

The Walking Dead’de erken ölmesi gerekiyordu: Kıyamadılar!The Walking Dead’de erken ölmesi gerekiyordu: Kıyamadılar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Merakla bekleniyordu! Başrol belli olduMerakla bekleniyordu! Başrol belli oldu
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

AB'den aşı teslimatını geciktiren AstraZeneca'ya tepki

Goldman Sachs dolar/TL beklentisini düşürdü!

Goldman Sachs dolar/TL beklentisini düşürdü!

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

Cinsel içerikli film yıldızından olay Türkiye itirafı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Diğer Haberler

Harry Potter dizi oluyor

Harry Potter dizi oluyor

Merakla beklenen The Witcher: Blood Origin dizisinde başrol belli oldu

Merakla bekleniyordu! Başrol belli oldu

Yasak Elma 95. son bölüme damga vuran Çağatay ve Cansu'nun yatak sahnesi! Yasak Elma 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Mucize Doktor'da şok veda! Mucize Doktor'un Adil Hoca'sı Reha Özcan diziden ayrılacak mı?

Ünlü oyuncu Mucize Doktor'a veda ediyor!

Çukur 113. son bölümde şok ayrılık! Çağatay Erdenet öldü! Nejat İşler Çukur dizisinden ayrıldı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sefirin Kızı 37. son bölüme Gediz'in ölümü damga vurdu! Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü! Ünlü oyuncunun vedası sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.