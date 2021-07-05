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OxygenOS, ColorOS ile birleşti

05.07.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OxygenOS, küresel olarak piyasaya sürülen OnePlus cihazların işletim sistemi olmaya devam edecek. Çin’de piyasaya sürülen OnePlus telefonları zaten ColorOS kullanıyor ve bu muhtemelen böyle kalacak, sadece işletim sistemleri artık tek bir kod tabanına sahip olacak.

OxygenOS, ColorOS ile birleşti

Oppo’nun alt markası olan OnePlus piyasaya süreceği tüm yeni cihazlar için, yeni OxygenOS’u çalıştıracak. Halen güncelleme alan mevcut cihazlar ise yeni platformu kablosuz güncelleme yoluyla alacak. Güncellemelerden bahsetmişken OnePlus, tıpkı Samsung gibi iyi bir Android güncelleme desteğini vaat ediyor.

İŞTE GÜNCELLEME DETAYLARI

OnePlus 8 serisi ve markanın daha yeni amiral gemileri, ileriye dönük üç büyük Android güncellemesi ve dört yıllık güvenlik güncellemesi alacak. Bu arada, ilk Nord ve Nord CE cihazları iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi alacak.

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Ne yazık ki, OnePlus 8’den daha eski bir amiral geminiz varsa, iki büyük Android ve üç yıllık güvenlik güncellemesini beklemeye devam edebilirsiniz, çünkü bu konuda bir gelişme yok.

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İki şirket birleşmeyi duyurduğunda OnePlus’ın bağımsız olarak işletileceğini de söylemişlerdi. Bu hareket, kaynaklarını bir araya getirmek ve operasyonlarını daha iyi bir düzene sokmak anlamına geldiğinden, iki şirketin işletim sistemi arayüzlerini birbirine bağlamaları şaşırtıcı bir gelişme olmadı.

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akıllı telefon
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