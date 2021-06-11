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OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı! Neler sunuyor?

11.06.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus Nord CE 5G sonunda tanıtıldı. OnePlus'ın yaptığı duyuru ile birlikte OnePlus Nord CE 5G'nin özellikleri ve fiyatı da ortaya çıkmış oldu. İşte OnePlus Nord CE 5G için bilmeniz gereken her şey.

OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı! Neler sunuyor?

OnePlus Nord, OnePlus şirketi için oldukça önemli bir konumda. Çünkü şirket Nord ailesinin ilk üyesi çıkana dek sadece amiral gemisi modeller üretiyordu. OnePlus Nord ile birlikte deyim yerindeyse şirketin çehresi değişti. OnePlus Nord sonrası OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 gibi modeller portföye eklendi. Şimdi ise aileye yeni bir üye daha geldi; OnePlus Nord CE 5G.

ONEPLUS NORD CE 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord CE 5G'nin fiyatına geçmeden önce, telefonun özelliklerinden bahsedelim. OnePlus Nord CE 5G, 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile ile geliyor. Telefon gücünü Snapdragon 750G'den alırken, bu işlemciye 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu noktada Nord CE 5G'nin 4.500 mAh değerinde 30W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

OnePlus Nord CE 5G

Nord CE 5G arka tarafında 64 MP'lik bir ana kamera taşıyor. Bu kamera tahmin edeceğiniz üzere tek başına değil. 64 MP'lik ana kameraya, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP monokrom kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise bizi 16 MP'lik bir özçekim kamerası karşılıyor. Bu kamera ekranın sol üst köşesinde bulunan nokta çentikte yer alıyor.

İŞTE ONEPLUS NORD CE 5G'NİN FİYATI

OnePlus Nord CE 5G'nin fiyatı RAM seçeneklerine göre değişiyor. Almanya'da telefonun 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu 329 euro, 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip versiyonu ise 399 eurodan fiyatlandırılıyor. 6 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip versiyon için Almanya'da henüz bir fiyat bilgisi verilmiş değil.

OnePlus MediaTek ile anlaştıOnePlus MediaTek ile anlaştı

OnePlus Türkiye resmi sayfasını açan şirketin OnePlus Nord CE 5G'yi Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Çünkü OnePlus'ın paylaştığı bilgilere göre telefonun Türkiye'den de elde edilebileceği öne sürülüyor. Fakat konu hakkında detaylı bir açıklama yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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