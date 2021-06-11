OnePlus Nord CE 5G tanıtıldı! Neler sunuyor?

OnePlus Nord, OnePlus şirketi için oldukça önemli bir konumda. Çünkü şirket Nord ailesinin ilk üyesi çıkana dek sadece amiral gemisi modeller üretiyordu. OnePlus Nord ile birlikte deyim yerindeyse şirketin çehresi değişti. OnePlus Nord sonrası OnePlus Nord N10 ve OnePlus Nord N100 gibi modeller portföye eklendi. Şimdi ise aileye yeni bir üye daha geldi; OnePlus Nord CE 5G.

ONEPLUS NORD CE 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

OnePlus Nord CE 5G'nin fiyatına geçmeden önce, telefonun özelliklerinden bahsedelim. OnePlus Nord CE 5G, 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED ekran ile ile geliyor. Telefon gücünü Snapdragon 750G'den alırken, bu işlemciye 6 GB/8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Bu noktada Nord CE 5G'nin 4.500 mAh değerinde 30W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Nord CE 5G arka tarafında 64 MP'lik bir ana kamera taşıyor. Bu kamera tahmin edeceğiniz üzere tek başına değil. 64 MP'lik ana kameraya, 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ve 2 MP monokrom kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise bizi 16 MP'lik bir özçekim kamerası karşılıyor. Bu kamera ekranın sol üst köşesinde bulunan nokta çentikte yer alıyor.