Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında ve nereli? Öykü Serter’in sevgilisi kim? İşte Öykü Serter’in hayatı...

Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Öykü Serter yıllar sonra yaptığı açıklamayla gözleri üzerine çevirdi. Güzel sunucu medeni durumu ilişki yaşamaya uygun olmayan biriyle uzun bir birliktelik yaşadığını itiraf etti. Serter açıklamasında, “Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı. Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum. Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk olarak dikkatleri üzerine çeken Öykü Serter sessizliğini bozdu. Uzun süredir sanat camiasından uzak kalan ve çeşitli projelerde yer almayan ünlü isim aşk hayatıyla ilgili yaptığı itirafla bir anda magazin gündemine yerleşti.

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olduktan sonra programın fragmanını sosyal medya hesabından yayınlayan başarılı sunucu samimi açıklamalarına devam etti. Serter gönderisine, “Armağan Bey’in ‘Gör Beni’ programına konuk oldum. Üstten üstten işimden, hayallerimden, belki başka güncel bir kaç meseleden bahsedebilirdim ama öyle yapmadım; kalkanlarımı indirip kendi özgürlüğüm için yüreğimi açtım. Doğru mu yanlış mı yaptım bilmiyorum ama özgürleşmem gerekiyordu ve o günden beri gücümü geri almanın mutluluğunu yaşıyorum. Armağan Bey’in de söylediği gibi ‘ses problemli’ evet ama tekrar çekseydik; bu kadar açıksözlü olamazdım. İşiyle alakalı titizliğini, özenini bildiğim halde bu şekliyle yayınlanmasını istediğim için hatanın sorumluluğu bana aittir ve anlayışı için teşekkür ediyorum. Kusurlu bir çekim de olsa, zarfa değil mazrufa bakabilmeniz temennisiyle.. Saçımın doğal rengi bu arada, boya yok” notunu ekledi.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nde eğitim hayatına başlayan Serter sırasıyla Hacettepe Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edabiyatı Bölümü’nü, Galatasaray Üniversitesi’nde Radyo-TV yüksek lisansı, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise sinema-medya doktorası yaptı. Eğitim hayatı sırasında yüzme sporuna merak salan Serter, kurbağalama branşında milli takım kadrosuna dahil olarak dereceler kazandı. Yüzme sporunda 250’si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazandı.

Öykü Serter yaş olarak şu anda 45 yaşındadır. Öykü Serter aslen Ankaralı’dır. Öykü Serter’in burcu ise Balık’tır. Öykü Serter boy-kilo olarak 1.67 ve 47 kilodur.

Sanat dünyasına DJ’lik yaparak adım atan Serter, ilk olarak Capital Radio’da çalıştı. Ardından Number One FM’de görev aldı. Sonrasında ise Cine 5’te ekrana gelen “ 5’de 5” programını sundu. Sunuculuk kariyerindeki dönüm noktasını ise Biri Bizi Gözetliyor (BBG) programı oluşturdu. BBG eviyle tanınan Öykü Serter, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu yaptı. Sunuculuk yaptığı programda metinleri kendisi hazırlamasıyla dikkatleri üzerine çekti. 2006 yılında Ragga Oktay ile birlikte B.U.M adlı yarışmayı hazırlayıp sundu. 2010 yılında TRT 1 ekranlarına gelen Bank Asya 2. Lig Günlüğü ve MasterChef Türkiye isimli programları sundu. 2011 yılında jüri koltuğunda Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener’in oturduğu Star Akademi programının sunucusu olarak izleyicisinin karşısına çıktı. 2014 yılında Bu Tarz Benim, 2015 yılında ise İşte Benim Stilim’le ekranlara geldi. 2016 yılında ise Fenomen, Göz6, Göz6 Panorama ve Survivor Panorama sunuculuğunu yaptı.