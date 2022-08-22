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Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i Mete Horozoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı! Bakın ünlü isim şimdilerde ne yapıyor

22.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Soner karakterine hayat veren ve oyuncu Mete Horozoğlu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Ayrılsak da Beraberiz, Kampüsistan, Benim Adım Gültepe gibi dizilerde de rol almıştı. Bir süre önce Türkiye'yi terk eden oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Soner'i Mete Horozoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı! Bakın ünlü isim şimdilerde ne yapıyor

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Soner karakterini canlandıran ve oyunculuğuyla dikkat çeken isim Mete Horozoğlu, bir süre önce ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamış ve bu süreçte oyunculuğa ara vermişti. Ünlü oyuncunun bakın şimdilerde ne yapıyor...

METE HOROZOĞLU'NUN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Ailesi Saraybosna'dan Bursa'ya göçmüş olan Mete Horozoğlu, 2001 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuş ve 2010'da ise Bahçeşehir Üniversitesi'de İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı burslu olarak bitirmişti.

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'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizileriyle şöhretini gittikçe artıran ünlü oyuncu Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda ise Türkiye'den ayrılarak yurt dışına taşınmıştı.

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Geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığı bilinen Horozoğlu ile ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmişti.

Ekranlarda son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' projesinde 'Zülfikar Ağa'ya hayat verdiği bilinen oyuncu, uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyordu.

Su altı sporlar ve eğitmenlik ile de ilgilendiği bilinen Horozoğlu'nun son olarak tiyatroya geri dönüş yaptığı biliniyor.

TİYATROYA GERİ DÖNDÜ

Amerika'da yaşamına devam eden isim, Erdem Baş ile birlikte iş birliği yaparak "Ormantik Komedi" isimli oyunda yer aldı.

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İşte Mete Horozoğlu'nun son hali...

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