'Oyumuz yüzde 25 civarında' demişti! Şu ana kadar 643 imza toplayan Ahmet Özal'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru hızla ilerliyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da Türkiye İttifakı'nın adayı oldu. Ahmet Özal, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama sürecine katılan isimlerden biri oldu.

İLK 2 GÜNÜNDE 567 İMZA

Özal, daha önceden yaptığı bir açıklamada oy oranlarının yüzde 25 olduğunu söylemişti.

Ancak Ahmet Özal, imza toplama sürecinin ilk 2 gününde 100 bin imzayı bulamadı. Özal, imza toplama sürecinin ilk 2 gününde 567 imza toplayabildi.

24 Mart saat 14:50 itibarıyla ise Özal'ın 643 imza aldığı bilgisi verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN VİDEO

Ahmet Özal'ın bir videosu ise sosyal medyada gündem oldu. Özal'ın o videoda, aşiretlerden imza istediği görüldü.

İşte Özal'ın videoda yer alan ifadeleri;

"Kardeşlerim, amcaoğulları, beyleri. İçinizden başbakan çıkardınız, cumhurbaşkanı çıkardınız. Ben de içinizden biri Ahmet Özal olarak Cumhurbaşkanı adayıyım, bağımsız ve tarafsız olarak. İmzalarınızla desteğinizi bekliyorum. Eğer il ve ilçe seçim kurullarına gidip benim adıma imza verirseniz cumhurbaşkanlığı için çok sevinirim ve destek verirseniz çok da mutlu olurum saygılarımla."

100 BİN İMZA SÜRECİNDE SON DURUM

24 Mart saat 15:00 itibarıyla 100 bin imzada son durum şöyle;