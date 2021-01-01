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Oyun oynarken yere yığılan çocuk hayatını kaybetti

01.01.2021 18:06 | Son Güncelleme:
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Oyun oynarken yere yığılan çocuk hayatını kaybetti

Samsun'a İstanbul'dan ailesiyle birlikte yılbaşı tatiline gelen Ömer Kerim Korun (7), evde oyun oynadığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahalesini doktor olan anne ve babası tarafından yapılan Ömer Kerim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yılbaşı tatili için ailesiyle İstanbul'dan Samsun'un Atakum ilçesine gelen Ömer Kerim Korun evde kardeşleri ile oyun oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çocuğa ilk müdahaleyi doktor olan anne ve babası yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından çocuk, ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı. Ömer Kerim doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan çocuk otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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