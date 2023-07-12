Oyuncak bebek zannetmişti! 3 yaşındaki çocuğun başı olmayan cansız bedenini sahilde buldu

İspanya’nın Tarragona şehrinin doğusunda bulunan tatil beldesi Costa Dorada’daki Roda de Bera plajında 2 ila 3 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Belediye temizlik görevlisi cansız bedeni gördükten sonra anında polislere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemelerde küçük çocuğun başının dışında birkaç uzuvnun kayıp olduğunu belirtti. Aynı zamanda küçük çocuğun cansız bedeninin çürümüş durumda olduğu ve denizden kıyıya doğru akıntıyla geldiği söylendi.

GÖÇMEN TEKNESİ OLABİLİR

Yerel yetkililer plajda oluşturdukları bir güvenlik koridoru aracılığıyla küçük çocuğun cansız bedenini bir başka bölgeye taşımayı başardı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken cansız bedenin bir göçmen teknesinden düşmüş olabileceğinin tahmin edildiği söylendi.