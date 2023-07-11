Denizin tadını çıkarttığı sırada bir anda kabusu yaşadı! Su kan gölüne döndü... “Ne olduğunu anlayamadım”

42 yaşındaki Amerikalı hemşire Delia Yriarte, Galapagos Adaları’na bağlı Mosquera bölgesinde tatil yaptığı sırada korkunç bir olay yaşadı. Denizde yüzdüğü sırada köpek balığı tarafından sağ bacağından ısırılan kadın bir anda kan gölünün ortasında kaldı. Çevredekilerin yardım seslerini duyarak yanına gelmesi üzerine Yriarte, bacağı sarılı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

“ÇOK KAN KAYBETTİĞİMİ BİLİYORDUM”

Olay anında ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Yriarte, “Bacağımda sert bir darbe hissettim. Ne olduğunu anlayamadım. Sonrasında etrafımda çok fazla kan olduğunu gördüm. Sahile vardığımızda kendimi bitkin hissediyordum. Yaranın derin olduğunu gördüm ve çok kan kaybettiğimi biliyordum” dedi.

Köpek balığını görmediğini dile getiren Yriarte, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinden sonra sağ bacağını tam olarak kullanabiliyor.

Santa Cruz Adası'ndaki Reublica del Ekvador Hastanesi'nde doktor olan Renato Pacheco, "Onun durumu stabil, bilinci yerinde, sağ bacağından ameliyat oldu. Bacağını kaybetmedi" dedi.