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  4. Evinin duvarındaki prizi çıkartınca gördüklerine inanamadı! “Orada resmen yeni bir hayat alanı oluştu”

Evinin duvarındaki prizi çıkartınca gördüklerine inanamadı! “Orada resmen yeni bir hayat alanı oluştu”

12.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan yapılan paylaşımda Gina DeVivo isimli bir kadın evinin duvarlarındaki prizleri sökerek sosyal medya kullanıcılarına gösterdi. Kısa sürede 1.7 milyondan fazla izlenmeye ulaşan görüntülerde DeVivo prizini açtığında karşılaştığı manzarayla büyük bir şok yaşadı.

TikTok’tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gina DeVivo isimli bir kadın elektrik prizinde keşfettiği garip durumu sosyal medya kullanıcılarıyla paylaşarak gündem yarattı. Elektrik prizinin kapağını açan genç kadın karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Çünkü DeVivo duvarın içinde büyüyen bitkileri fark ederek, “Orada resmen yeni bir hayat alanı oluştu” dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü prizin arkasında oluşan bitkilere dair yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı yakınlarda dikilen bir bitkinin köklerinin duvarın arkasına uzanabileceğini iddia etti. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise elektrik santralinin hatası olduğunu söyledi.

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Bir sosyal medya kullanıcısı ise prizin arkasında çıkan bitkinin Doğu Asya'ya özgü ve hızla yayıldığı bilinen çok yıllık otsu bir bitki olan Japon knotweed olduğunu söyledi. Aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü bitkilerin elektrik hatlarına zarar verebileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok priz

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